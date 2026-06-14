Ningún “afternoon”: polémica por prohibición de preguntas en español en algunas ruedas de prensa del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apenas comienza y ya enfrenta una de sus primeras controversias fuera de las canchas. Varios periodistas denunciaron que durante algunas ruedas de prensa oficiales del torneo se les impidió formular preguntas en español, una situación que generó debate entre comunicadores y aficionados, especialmente por tratarse de un certamen que tiene a México como uno de sus países anfitriones.

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La polémica tomó fuerza tras una conferencia de prensa en la que participó la estrella brasileña Vinícius Júnior. Aunque tanto algunos periodistas presentes como el propio futbolista dominaban el idioma español y existía la intención de desarrollar parte del diálogo en esa lengua, los encargados de moderar la sesión solicitaron que las preguntas se realizaran únicamente en los idiomas habilitados para la traducción oficial.

Lo propio se dio con Hakimi, que quería comunicarse en español.

También le pasó a Frenkie DeJong.

La situación llamó la atención porque el español es uno de los idiomas más hablados del planeta y forma parte de las lenguas oficiales de la FIFA. Además, millones de seguidores del torneo proceden de países hispanohablantes de América y Europa.

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¿Por qué no permitieron preguntas en español?

Ante las críticas, la FIFA explicó que la medida responde a un protocolo establecido para las conferencias oficiales del torneo. Según la organización, las preguntas deben formularse en los idiomas de las selecciones involucradas en el partido o en aquellos vinculados directamente con los protagonistas presentes en la rueda de prensa.

En el caso específico de la comparecencia de Vinícius Júnior, la organización tenía habilitados servicios de interpretación para inglés, portugués, árabe marroquí e italiano, este último debido a la presencia del seleccionador Carlo Ancelotti. El español no figuraba entre los idiomas disponibles para la traducción en esa sesión.

La FIFA sostiene que esta norma busca garantizar que todos los asistentes y medios acreditados puedan comprender tanto las preguntas como las respuestas a través de los canales oficiales de interpretación.

Un debate que crece en el Mundial

La controversia no tardó en expandirse por redes sociales, donde numerosos periodistas cuestionaron que el español no tenga una presencia más amplia en las actividades oficiales de una Copa del Mundo que se desarrolla parcialmente en territorio mexicano y que cuenta con una enorme cobertura de medios latinoamericanos.

Algunos comunicadores consideran que la medida resulta contradictoria con la realidad lingüística del torneo. Incluso en Estados Unidos, uno de los países organizadores, el español es el segundo idioma más hablado y tiene una presencia significativa entre los aficionados que asisten a los estadios.

Por ahora, la FIFA mantiene su postura y defiende que las reglas aplicadas corresponden a criterios operativos de traducción y organización. Sin embargo, el episodio ha abierto una discusión sobre la inclusión del español en los espacios oficiales del Mundial 2026, un debate que probablemente continuará durante el desarrollo del torneo.

Mientras tanto, la frase “ningún afternoon”, utilizada de forma irónica por varios usuarios en redes sociales para referirse a la obligación de preguntar en inglés, se convirtió en uno de los símbolos de una polémica que ya trascendió lo deportivo y que sigue dando de qué hablar en la máxima cita del fútbol mundial.