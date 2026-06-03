Linda Caicedo fue protagonista en la presentación de la nueva camiseta del Real Madrid

El Real Madrid presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026-27 y, como era de esperarse, el lanzamiento generó conversación inmediata entre los hinchas por varios detalles del diseño. Sin embargo, para Colombia hubo un elemento especial que no pasó desapercibido: Linda Caicedo apareció como una de las figuras de la campaña visual del equipo blanco.

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Lo que faltaba. Mientras el club español mostró su nueva piel de la mano de varias estrellas del plantel masculino, también hubo espacio para el equipo femenino, donde la delantera colombiana volvió a demostrar que ya no es simplemente una promesa, sino una de las caras importantes del proyecto madridista.

En la imagen compartida se ve a Linda posando con la camiseta blanca del Real Madrid, que mantiene la base tradicional del club, pero incorpora detalles en verde oscuro en el cuello, las mangas y la publicidad, además de las tres franjas de Adidas en color rosa sobre los hombros.

Real Madrid presentó su nueva camiseta

De acuerdo con AS, el Real Madrid presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026-27, con un diseño que conserva el blanco histórico, pero suma por primera vez dos colores secundarios bastante llamativos: verde oscuro y rosa. El medio también explicó que el diseño está inspirado en las joyas de la corona del escudo del club, buscando reflejar excelencia, artesanía y mentalidad ganadora.

Cadena SER también detalló que la camiseta fue realizada en colaboración con Adidas y que utiliza tecnología CLIMACOOL+, pensada para mejorar la ventilación, la transpiración y la comodidad de los futbolistas durante los partidos. Además, el pantalón y las medias mantienen la misma línea estética de la nueva colección.

Linda Caicedo, una de las caras del Real Madrid femenino

La presencia de Linda Caicedo en la campaña no es un detalle menor. La colombiana llegó al Real Madrid en 2023 y, desde entonces, se ha convertido en una de las jugadoras más reconocidas del equipo femenino, tanto por su desequilibrio en ataque como por la proyección internacional que tiene con la Selección Colombia.

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Contra todo pronóstico, Linda pasó de ser una joya del fútbol colombiano a convertirse en una figura visible de uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso, verla en la presentación de la nueva camiseta confirma el lugar que se ha ido ganando dentro de la institución.

Aunque AS y Cadena SER mencionaron principalmente a jugadores del plantel masculino como Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rüdiger, Brahim, Tchouaméni y Huijsen en sus reportes sobre el video oficial, la imagen difundida de Linda confirma que la colombiana también hizo parte de la producción gráfica de la nueva indumentaria.

Un guiño importante para Colombia

Para los hinchas colombianos, la aparición de Linda con la nueva camiseta del Real Madrid tiene un valor especial. No se trata solo de una foto promocional, sino de otra muestra de su crecimiento en Europa y de la importancia que ha tomado su imagen dentro del fútbol femenino internacional.

Preocupante para sus rivales es que Linda sigue sumando protagonismo dentro y fuera de la cancha. A su talento, velocidad y capacidad para encarar, ahora también se suma una presencia comercial que la pone al lado de las grandes figuras del club.

El Real Madrid ya tiene nueva camiseta, pero Colombia también tiene una razón para mirarla con orgullo: Linda Caicedo volvió a aparecer como una de las protagonistas de la casa blanca.