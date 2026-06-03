Florentino Pérez prometió a Mourinho como técnico si vuelve a ganar la presidencia del Real Madrid

El Real Madrid podría estar cerca de un giro bastante fuerte en su proyecto deportivo. Florentino Pérez, candidato a la presidencia del club blanco, anunció que José Mourinho será su entrenador si gana las elecciones, en una movida que volvió a sacudir el ambiente madridista por todo lo que representa el técnico portugués en la historia reciente del equipo.

En medio de una campaña electoral que ya venía bastante cargada por promesas, nombres fuertes y movimientos estratégicos, Pérez decidió jugar una carta pesada: el regreso de Mourinho, un entrenador que dejó títulos, intensidad, polémicas y una huella enorme en el Santiago Bernabéu entre 2010 y 2013.

De acuerdo con El País de España, Florentino Pérez anunció que Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si gana las elecciones del próximo domingo. El portugués, de 63 años, regresaría así al club después de más de una década de su primera etapa, en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Mourinho, la gran promesa de Florentino

El anuncio no llegó en cualquier momento. Según el mismo reporte, Pérez hizo pública su decisión en horario estelar televisivo, justo cuando su rival electoral, Enrique Riquelme, aparecía en El Hormiguero anunciando el fichaje de Erling Haaland. Es decir, la pelea por la presidencia del Real Madrid también se está jugando desde los golpes mediáticos.

AS también recogió declaraciones de Pérez en las que presentó a Mourinho y a Ibrahima Konaté como sus “primeros fichajes” para este nuevo proyecto, dejando claro que su apuesta no solo pasa por reforzar la plantilla, sino también por cambiar el mando técnico con un nombre de peso.

Contra todo pronóstico, Mourinho volvería a un Real Madrid muy distinto al que dirigió en su primera etapa. Ya no estaría Cristiano Ronaldo como bandera, pero sí nombres como Vinicius, Mbappé, Bellingham y otros futbolistas llamados a sostener el presente y futuro del equipo blanco.

Un regreso que divide opiniones

La posible vuelta de Mourinho genera conversación porque no se trata de cualquier entrenador. Su anterior paso por el Real Madrid estuvo marcado por una competitividad enorme, especialmente contra el Barcelona de Pep Guardiola, pero también por un ambiente intenso, declaraciones fuertes y varias divisiones alrededor del equipo.

Preocupante para algunos hinchas es que Mourinho llega con una historia que siempre despierta extremos: hay quienes lo ven como el técnico ideal para recuperar carácter, orden y hambre competitiva; mientras otros recuerdan los choques internos y el desgaste que dejó su anterior ciclo.

Eso sí, desde lo deportivo, su primera etapa no fue menor. El portugués ganó una Liga histórica con 100 puntos, una Copa del Rey y una Supercopa, además de devolver al Real Madrid a semifinales de Champions después de varios años de frustraciones europeas.

Florentino busca un golpe de autoridad

El movimiento también se entiende desde la política interna del club. En una elección donde cada candidato necesita mostrar fuerza, anunciar a Mourinho es una forma de mandar un mensaje claro: Florentino quiere volver con una figura capaz de cambiar el ambiente del vestuario y recuperar la exigencia inmediata.

El País informó que la operación con Mourinho fue posible gracias a negociaciones lideradas por Jorge Mendes, agente del técnico, y que se habría acordado su salida del Benfica. Además, el contrato tendría una cláusula liberatoria que cambió de valor después del 29 de mayo, pasando de 7 millones a 15 millones.

En medio de todo, la promesa vuelve a poner al Real Madrid en modo novela. Si Florentino gana, Mourinho regresaría al Bernabéu para abrir una segunda etapa cargada de expectativa, presión y cuentas pendientes. Si no gana, el anuncio quedará como uno de los grandes movimientos electorales de una campaña que ya empezó a jugarse como si fuera una final.