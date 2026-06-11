Arrestan a reporteros en plena cobertura del Mundial 2026: ¿Qué dicen las autoridades sobre esto?

Momentos de confusión se vivieron este jueves en las inmediaciones de Periférico Sur, a la altura de Gran Sur, luego de que el medio Ahora MX denunciara la presunta detención de dos de sus colaboradores mientras realizaban labores de cobertura relacionadas con las movilizaciones previas a la inauguración del Mundial 2026}.

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A través de redes sociales, el medio informó que sus compañeros Axel Hernández y Ámbar Ruiz habrían sido interceptados por elementos de seguridad cuando documentaban los acontecimientos en la zona.

Según la publicación, ambos permanecieron incomunicados durante varios minutos y, de acuerdo con información compartida por colegas, incluso habrían sido esposados sin recibir detalles sobre su situación o el destino al que serían trasladados.

La denuncia generó preocupación entre periodistas y usuarios de redes sociales debido al contexto de movilizaciones y operativos de seguridad desplegados en distintos puntos de la Ciudad de México con motivo del arranque de la Copa del Mundo.

La versión difundida por el medio

De acuerdo con el reporte publicado por el medio, los dos documentalistas fueron retenidos mientras realizaban cobertura periodística cerca de una de las zonas donde se desarrollaban movilizaciones relacionadas con las protestas previas al Mundial.

La publicación señaló que durante varios minutos se desconoció su situación, lo que provocó inquietud entre compañeros de trabajo y otros comunicadores que seguían los acontecimientos desde distintos puntos de la ciudad.

El caso rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios exigieron información sobre el paradero de los reporteros y pidieron aclaraciones a las autoridades.

SSC niega una detención

Horas después de que la denuncia comenzara a circular, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una tarjeta informativa para aclarar lo sucedido.

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Según la dependencia, los oficiales observaron a una pareja de documentalistas que portaba varias bolsas y consideraron necesario realizar una revisión preventiva para descartar la posible posesión de objetos que pudieran representar un riesgo para otras personas.

La SSC aseguró que, tras verificar que no llevaban artículos que comprometieran la seguridad, se les permitió continuar su camino y seguir con sus actividades. La revisión, agregó la institución, se realizó debajo de una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Continúan los operativos por el Mundial

El incidente ocurre en medio del amplio despliegue de seguridad implementado en la Ciudad de México con motivo del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

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Durante las últimas horas, autoridades capitalinas han reforzado la vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad ante la llegada masiva de aficionados, así como por las movilizaciones y protestas anunciadas por diversos grupos.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el incidente; sin embargo, las versiones difundidas por el medio de comunicación y por la SSC muestran diferencias respecto a lo ocurrido durante la intervención policial.