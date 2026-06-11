“Cero”, a Marino Hinestroza le habrían cerrado las puertas en equipo del fútbol colombiano

Marino Hinestroza - Fotos: Presentación del jugador en Vasco Da Gama tomadas el 25 de enero del 2026

Marino Hinestroza, que no continuará en Vasco da Gama ante la falta de oportunidades, estaría buscando recalar de nuevo en el fútbol colombiano, según versiones de prensa, pero incluso señalan que está descartado para uno de los clubes a los que busca llegar.

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Primero, fue el periodista argentino Luis Fregossi el encargado de señalar que “Marino Hinestroza en conversaciones con @nacionaloficial para volver al fútbol colombiano”.

Sin embargo, ni un día duró esta versión cuando desde Colombia el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, sentenció que no está en los planes del cuadro antioqueño. “En Nacional fueron contundentes... No está en sus planes...“Cero””, señaló.

“Marino Hinestroza: En Nacional fueron contundentes... No está en sus planes...“Cero”. Marino ahora piensa en el Cali pero la única vía es préstamo”, fue la publicación completa de Rodríguez.

Pese a descartar lo de Atlético Nacional, el periodista dejó en el aire una posibilidad para que Marino Hinestroza recale en Deportivo Cali.