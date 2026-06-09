“Hay que ser muy torpe”, presidente Petro le respondió con dureza a César Augusto Londoño

El periodista César Augusto Londoño terminó en medio de un cruce de mensajes con el presidente Gustavo Petro, en medio del sonado acto de despedida a la Selección Colombia, por la actitud de muchos jugadores.

Tras el sonado evento, el mandatario de los colombianos compartió una imagen suya ante un Yerry Mina que lo miró con cara de pocos amigos y en la misma imagen compartió al mismo jugador sonriente mientras el expresidente Álvaro Uribe lo usó para apoyarse mientras giraba en un caballo.

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Con esta imagen, Petro señaló: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

Esto creó un gran debate en donde, entre otros, César Augusto Londoño salieron al paso y el periodista deportivo sentenció el pasado sábado: “Presidente @petrogustavo los futbolistas no son hidalgos esclavistas. No conozco esclavos que se ganen $ 12.000 millones al año trabajando 3 horas al día (promedio). Y se los merecen, porque los producen. Mezclar política con deporte no es sano ni noble, y estoy seguro que la primera es más corrompida que el segundo”.

Lejos de quedarse callado, en la noche del domingo, el presidente le respondió con dureza, señalando: “Hay que ser muy torpe para confundir en primer lugar esclavista con esclavo y en segundo lugar no darse cuenta que los hidalgos eran blancos españoles con derecho a la esclavitud y a montar a caballo en la época colonial y que sus descendientes sienten nostalgia de ese estamento feudal y esclavista. Quien aparece montado a caballo no es el futbolista sino un expresidente de Colombia y hacendado terrateniente”.

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Lejos de bajar el tono, el debate que generó la despedida de la Selección Colombia ha continuado dejando ecos en donde hasta el presidente Gustavo Petro ha resultado respondiendo con dureza a reproches de periodistas deportivos como César Augusto Londoño.