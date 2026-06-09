“Detesto el fútbol”: De la Espriella celebró el título de Junior, pero le sacan en cara vieja declaración

Al candidato presidencial Abelardo de la Espriella ahora le cuestionan su cambio de postura respecto al fútbol, con una entrevista de hace unos años en la que él mismo sentenció que detestaba el balompié, pero ahora salió a celebrar el título de Junior de Barranquilla y tiene la camiseta de la Selección Colombia como imagen de su campaña, pese a la restricción de esto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Fue después de la consagración del cuadro Tiburón ante Atlético Nacional, en la final del primer semestre de 2026, que comenzó a hacer eco el cambio de postura en este tema, también, por parte del candidato.

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Tras la nueva estrella, él salió en un video, señalando: “Junior campeón, gracias muchachos por esa alegría que nos dan a toda la fanaticada del gran Junior de Barranquilla”.

Sin embargo, tras ver su celebración, varios usuarios le desempolvaron un video en el que dejaba claro: “Detesto el fútbol (…) no me gusta, nunca he estado en un partido…”.

Conversión, también en el fútbol para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella que en plena campaña parece haber cambiado de gustos en muchos aspectos de su vida, pero que varios usuarios le recuerdan sus distintos cambios de postura. Ahora celebra títulos de un deporte que decía detestar.

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