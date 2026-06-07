César Augusto Londoño rompió el silencio y le cantó la tabla a Gustavo Petro, “Nada más soberbio que no aceptar”

César Augusto Londoño se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en trayectoria en el periodismo deportivo en Colombia, construyendo una carrera de más de cuatro décadas en los principales medios de comunicación del país. El comunicador manizaleño ha liderado exitosos formatos radiales y televisivos en cadenas de gran peso como Caracol Radio y Win Sports, destacándose por su estilo directo, analítico y su capacidad para narrar y comentar los eventos deportivos más importantes del planeta, incluyendo múltiples Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Le puede gustar: ‘La bruja más poderosa’ revela el nombre del próximo presidente tras una escalofriante lectura, “La carta...”

A lo largo de los años, su disciplina profesional y sus picantes comentarios institucionales lo han convertido en una voz autorizada que no teme poner el dedo en la llaga, manteniendo una audiencia fiel que sigue de cerca tanto sus análisis futbolísticos como sus firmes posturas frente a la coyuntura nacional.

Precisamente, el periodista fue el encargado referirse a este tema a través de sus canales oficiales. Londoño desarmó uno a uno los argumentos del jefe de Estado, cuestionando severamente su intento de politizar los logros de los futbolistas y recordándole la cruda realidad del entorno deportivo en el país tras las afirmaciones del mandatario, quien usó términos como “nostalgias de hidalgos esclavistas” en lo que muchos catalogaron como un presunto ataque racista hacia Yerry Mina.

“Presidente @petrogustavo los futbolistas no son hidalgos esclavistas. No conozco esclavos que se ganen $ 12.000 millones al año trabajando 3 horas al día. Y se los merecen, porque los producen. Mezclar política con deporte no es sano ni noble, y estoy seguro que la primera es más corrompida que el segundo”, aseguró César Augusto Londoño.

Pero el contundente dardo del analista no paró ahí. Londoño aprovechó el momento para sacar a relucir el caso de Antonella, la hija del mandatario, criticando que Petro use la ideología para justificar desencuentros y echándole en cara el recorte del 70% del presupuesto para el deporte en el país. Con esta eufórica y directa revelación masiva, el periodista cerró su réplica exigiéndole al mandatario respeto por la diferencia de pensamiento, en un país que hoy se debate entre la polarización y el fervor por la tricolor.

¿Quién es la pareja de César Augusto Londoño?

César Augusto Londoño comparte su vida y su hogar en un sólido matrimonio con Carolina Ruiz. Aunque ambos intentan mantener su relación alejada de las constantes polémicas de las plataformas digitales, en ocasiones especiales y celebraciones familiares comparten con orgullo románticas postales de su unión y sus espectaculares viajes por el mundo, consolidándose como una de las parejas más estables, elegantes y queridas del entorno de los medios en Colombia.