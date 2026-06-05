“Buenos modales”, Johan Mojica dejó un mensaje a Colombia en medio de la polarización

En medio de la polémica que se desató por la actitud de algunos jugadores de la Selección Colombia durante la entrega del pabellón nacional por parte del presidente Gustavo Petro, uno de los pocos futbolistas que terminó recibiendo elogios por su actitud amable fue el lateral Johan Mojica.

Las imágenes del acto protocolario generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos aficionados cuestionaron la aparente frialdad de varias figuras del combinado nacional durante el saludo al mandatario, otros destacaron a aquellos jugadores que mantuvieron una actitud cordial e institucional.

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Entre ellos apareció Mojica, quien fue señalado por numerosos usuarios como uno de los futbolistas que saludó con respeto, sonrió y mostró disposición durante el encuentro realizado en Catam.

El mensaje que encendió las reacciones

Horas después de la controversia, el defensor colombiano publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a toda la discusión que se había generado.

“Para nosotros como selección ha sido un verdadero placer haber preparado gran parte de nuestro camino al Mundial en nuestro país. Ahora seguimos en la recta final de la misma en Estados Unidos; más concentrados y unidos que nunca. Gracias a todo COLOMBIA por tanto apoyo y expresión de cariño. Vamos con todo a representar al mejor país del mundo. Vamos Colombia. #buenosmodales”.

Precisamente la etiqueta #buenosmodales fue la que más llamó la atención entre los seguidores, pues llegó cuando las redes sociales estaban inundadas de debates sobre el comportamiento de los integrantes de la Selección durante el acto oficial.

Los aficionados llenaron de elogios a Mojica

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos de aficionados que destacaron la actitud del lateral izquierdo.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron mensajes agradeciéndole por representar al país con educación y respeto.

También hubo quienes recordaron las imágenes del evento y señalaron que Mojica fue uno de los pocos futbolistas que recibió comentarios favorables de sectores con opiniones muy distintas sobre el Gobierno nacional.

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La discusión comenzó después de la ceremonia de entrega de la bandera nacional a la delegación que representará a Colombia en el Mundial de 2026. Varios videos del encuentro fueron analizados en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron a ciertos jugadores por su lenguaje corporal durante el saludo al presidente Gustavo Petro, en especial a James Rodríguez por su desprecio a la hija del mandatario, Antonella Petro.

Ante la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que recordó que la entrega del pabellón nacional es un acto protocolario e institucional que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas y pidió respeto hacia los integrantes de la Selección.

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Sin embargo, el debate no se ha apagado y sigue generando opiniones divididas. En medio de ese ambiente, Johan Mojica terminó convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados por quienes consideran que la cortesía y el respeto por las instituciones deben estar por encima de cualquier diferencia política.