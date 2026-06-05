“Ja, ja, James la dejó en visto”: la reacción de Néstor Morales al video de James y Antonella Petro que se volvió viral

La polémica por el video en el que aparece James Rodríguez ignorando el pedido de foto de Antonella Petro, durante el acto de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial sumó un nuevo capítulo, esta vez por cuenta de la reacción del periodista Néstor Morales en Blu Radio.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales durante las últimas horas, muestran un momento del evento encabezado por el presidente Gustavo Petro, en el que los integrantes de la Selección reciben el pabellón nacional y algunos presentes interactúan con los jugadores.

Vea acá: “Ni yo que tengo plata voté por ese h…”, futbolista colombiano dividió opiniones por su comentario político

En medio de la transmisión radial, una de las compañeras de mesa de Morales explicó el contexto del video que ha generado debate entre miles de usuarios.

“No, no, no solo estamos hablando de fútbol y de camisetas y esto por política. Es muy viral lo que le pasó ayer a Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro, en la despedida que hizo el Gobierno a la Selección (...) Y en el video se escucha en segundo plano y se ve cuando ella le dice a James: ‘¿Me puedo tomar una foto?’”, comentó la periodista.

Tras escuchar la descripción de la escena, Néstor Morales reaccionó entre risas.

“Y James... ja, ja, James...”, dijo inicialmente, antes de agregar: “James la dejó en visto. Muy bien”.

La respuesta provocó reacciones inmediatas tanto dentro como fuera de la emisora, especialmente porque el episodio ya venía generando una fuerte discusión en redes sociales entre quienes consideran que hubo un desplante por parte del capitán de la Selección Colombia y entre quienes defienden el desplante del jugador.

Vea acá: “Nos unía como nación”, Gustavo Bolívar tomó postura tras reproches a la Selección Colombia

El caso ha tomado un tono cada vez más político. Mientras algunos sectores han criticado a James Rodríguez y a la Selección por lo sucedido durante el acto protocolario, otros han salido en defensa del futbolista argumentando que se están haciendo interpretaciones exageradas sobre una grabación breve y sin contexto completo.

La postura de Morales también alimentó el debate digital, donde miles de usuarios comentaron su reacción al video y discutieron si el gesto del periodista fue una simple broma o una toma de posición burlona ante lo sucedido entre James Rodríguez y Antonella Petro.