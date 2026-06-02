Estos son los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo promete ser el más grande de la historia por la cantidad de selecciones participantes, también volvió a poner sobre la mesa una de las conversaciones más interesantes del fútbol moderno: los jugadores que representan a un país distinto al lugar donde nacieron.

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Una imagen viral empezó a circular en redes sociales con decenas de nombres bajo el título “No juegan por su país de nacimiento”. El listado muestra a futbolistas que, según la publicación, podrían disputar el Mundial con una selección diferente a la del país donde nacieron. Eso sí, hay que leerlo con cuidado: no necesariamente todos son “nacionalizados” en el sentido estricto, pues algunos juegan por raíces familiares, doble nacionalidad, vínculos legales o criterios permitidos por las reglas de elegibilidad FIFA.

El dato llama la atención porque muestra cómo el fútbol de selecciones ya no se puede leer únicamente desde el lugar de nacimiento. En un Mundial con 48 países participantes, las historias de migración, diáspora y familias binacionales también tendrán un papel importante.

Los países con más jugadores nacidos en otro lugar, según la imagen

De acuerdo con el recuento visual de la imagen viral, estas serían las selecciones con jugadores que no nacieron en el país que representarían:

Curazao: 25 jugadores

25 jugadores DR Congo: 20 jugadores

20 jugadores Marruecos: 19 jugadores

19 jugadores Bosnia: 17 jugadores

17 jugadores Haití: 16 jugadores

16 jugadores Argelia: 16 jugadores

16 jugadores Túnez: 15 jugadores

15 jugadores Cabo Verde: 14 jugadores

14 jugadores Qatar: 14 jugadores

14 jugadores Senegal: 12 jugadores

12 jugadores Turquía: 10 jugadores

10 jugadores Costa de Marfil: 9 jugadores

9 jugadores Irak: 9 jugadores

9 jugadores Australia: 8 jugadores

8 jugadores Ghana: 8 jugadores

8 jugadores Croacia: 8 jugadores

8 jugadores Nueva Zelanda: 8 jugadores

8 jugadores Escocia: 7 jugadores

7 jugadores Canadá: 7 jugadores

7 jugadores Estados Unidos: 6 jugadores

6 jugadores México: 5 jugadores

5 jugadores Paraguay: 5 jugadores

5 jugadores Francia: 3 jugadores

3 jugadores Ecuador: 3 jugadores

3 jugadores Jordania: 3 jugadores

3 jugadores Suiza: 3 jugadores

3 jugadores Argentina: 2 jugadores

2 jugadores Irán: 2 jugadores

2 jugadores Uruguay: 2 jugadores

2 jugadores Noruega: 2 jugadores

2 jugadores Portugal: 2 jugadores

2 jugadores Inglaterra: 1 jugador

1 jugador Corea del Sur: 1 jugador

1 jugador Alemania: 1 jugador

1 jugador España: 1 jugador

1 jugador Uzbekistán: 1 jugador

1 jugador Bélgica: 1 jugador

1 jugador Japón: 1 jugador

1 jugador Países Bajos: 1 jugador

1 jugador Egipto: 1 jugador

Haaland, Laporte e Iñaki Williams: los casos que más llaman la atención

Uno de los nombres que más destaca en la imagen es el de Erling Haaland, figura de Noruega. Aunque muchos lo asocian directamente con el fútbol noruego, el delantero nació en Leeds, Inglaterra, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en la Premier League. Años después, el atacante terminó representando a Noruega, país de origen familiar y donde desarrolló buena parte de su vida deportiva.

Otro caso reconocido es el de Aymeric Laporte, defensor que nació en Francia, pero juega para la Selección de España. En 2021 obtuvo la nacionalidad española y FIFA aprobó su cambio de asociación, lo que le permitió jugar con el equipo español.

También aparece Iñaki Williams, nacido en Bilbao, España, pero internacional con Ghana desde 2022. Su caso tiene una carga familiar fuerte, pues es hijo de padres ghaneses y decidió representar a la selección africana después de haber jugado una vez con España.

No es irregular: así funciona la elegibilidad

Lo que faltaba sería pensar que estos casos significan una irregularidad. En realidad, el país de nacimiento no es el único criterio para jugar por una selección nacional. En el fútbol internacional también pesan la nacionalidad legal, los padres, los abuelos, la residencia y otros vínculos reconocidos por la normativa deportiva.

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Por eso, una lista de jugadores “nacidos en otro país” no necesariamente habla de futbolistas nacionalizados de último momento ni de casos extraños. Muchas veces se trata de hijos de migrantes, deportistas con doble nacionalidad o jugadores formados en un país, pero con la posibilidad legal y deportiva de representar otro.

En la imagen también aparecen nombres como Diogo Costa, arquero de Portugal nacido en Suiza; Giuliano Simeone, argentino nacido en Italia; o el propio Laporte, francés de nacimiento que representa a España. Son ejemplos de cómo el fútbol actual ya no puede leerse solo desde una frontera.