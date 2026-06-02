Influencer hizo reto de pegarse alrededor de 1000 láminas del álbum Panini por todo el cuerpo

Influencer hizo reto de pegarse láminas por todo el cuerpo - Fotos: Redes sociales del Panini el 2 de junio del 2026

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya empezó a dejar historias bastante curiosas en redes sociales, y una de las más llamativas viene desde Brasil. La creadora de contenido Kerolay Chaves generó conversación después de publicar una sesión inspirada en la Copa del Mundo, en la que habría usado cerca de 1.000 cromos del álbum mundialista como parte central de sus imágenes.

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Mientras muchos hinchas están contando monedas para comprar sobres, intercambiar repetidas y completar la colección sin quedar en la quiebra, la influencer brasileña decidió llevar la pasión por las láminas a otro nivel: pegárselas en el cuerpo y convertirlas en una especie de reto visual para sus seguidores.

Según la información difundida en redes, Chaves no solo usó los cromos como elemento estético de la sesión, sino que además lanzó un desafío que rápidamente ayudó a mover la publicación: encontrar la lámina de Vinicius Jr. entre todas las que aparecían en las imágenes.

El reto de encontrar a Vinicius Jr. entre los cromos

Este tipo de contenidos funciona muy bien en redes porque mezcla varios elementos que suelen volverse virales: fútbol, reto visual, una figura reconocida, estética llamativa y la nostalgia que despiertan los álbumes Panini en millones de aficionados. No se trata solo de mirar una foto, sino de participar, buscar, comentar y compartir si alguien logró encontrar el cromo escondido.

Además, la publicación llegó en un momento ideal. El álbum Panini del Mundial 2026 ya genera conversación mundial por su tamaño y por el nuevo formato de la Copa del Mundo, que tendrá 48 selecciones. Panini presenta esta edición como una de las colecciones más grandes de su historia, mientras medios internacionales han destacado que completar el álbum puede ser mucho más costoso que en torneos anteriores.

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De acuerdo con reportes internacionales, esta edición cuenta con 980 cromos, una cifra que demuestra la dimensión del nuevo Mundial y también explica por qué el álbum se ha convertido en tema de conversación incluso antes de que ruede la pelota.

Para muchos hinchas, completar un álbum Panini no es simplemente pegar láminas. Es una tradición mundialista, una competencia entre amigos, un gasto que se justifica con emoción y, en algunos casos, una obsesión que revive cada cuatro años. Por eso, que una influencer lo use como parte de una sesión viral no parece tan extraño dentro del ecosistema actual de redes.

La historia de Kerolay Chaves demuestra cómo el coleccionismo mundialista ya no vive únicamente en tiendas, colegios, oficinas o grupos de intercambio. Ahora también se mueve en Instagram, TikTok y X, donde una idea llamativa puede transformar un álbum de fútbol en contenido viral.

Por ahora, el reto de encontrar a Vinicius Jr. entre los cromos sigue siendo parte de esa fiebre temprana por el Mundial 2026. Y aunque muchos todavía están buscando las láminas que les faltan, Chaves encontró otra forma de jugar con el álbum: convertirlo en una conversación global.