Este será el camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿Es el grupo más difícil que le ha tocado?

La Selección de Colombia llega a la Copa del Mundo 2026 con la convicción de ser una de las grandes protagonistas del continente, impulsada por un proceso sólido que ha devuelto la identidad y el hambre de gloria al fútbol cafetero. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el equipo ha consolidado una mentalidad ganadora, llegando a la cita orbital tras un ciclo de eliminatorias sobresaliente y un invicto prolongado que ilusiona a todo un país.

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‘La Tricolor’ encara el Mundial 2026 con una mezcla perfecta de experiencia y juventud, donde figuras consolidadas como Luis Díaz y James Rodríguez lideran a una nueva generación de talentos que ya brillan en las mejores ligas de Europa. Con un estilo de juego ofensivo, dinámico y una gran capacidad de resiliencia, la exigencia para este plantel es competir en las instancias finales, buscando alcanzar ese salto de calidad definitivo que posicione a Colombia en el podio del fútbol mundial.

Historial en Mundiales:

Participaciones: 7 de 23 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018, 2026)

Mejor Participación: Cuartos de final (2014)

Ranking FIFA actual: Puesto 13

Fixture de Colombia:

Miércoles, 17 de junio 2026

9:00 p.m. | Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México

Martes, 23 de junio 2026

12:00 p.m. | Colombia vs. RD Congo - Estadio Akron, Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

6:30 p.m. | Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami

¿Cuántos kilómetros tiene que viajar Colombia para sus partidos del Mundial?

La sede de la selección de Colombia está en Chattanooga, Tennessee

1. De Ciudad de México a Guadalajara: 477 kilómetros

2. De Guadalajara a Miami: 2.430

Colombia tendrá que viajar 2.907 kilómetros en la fase de grupos

Jugador a seguir:

Luis Díaz

● Edad: 29 años

● Posición: Extremo

● Equipo: Bayern Munich (Alemania)

● Partidos con la selección: 72 partidos

● Goles con la selección: 21 goles

Perfil del DT:

Néstor Lorenzo ha consolidado su trayectoria como el estratega que devolvió la mística y competitividad a la Selección de Colombia, fundamentado en un extenso conocimiento del entorno tricolor. Como seleccionador de Colombia ha alcanzado el subcampeonato de laCopa América 2024 y ha mantenido un histórico invicto que posicionó al equipo entre los mejores del mundo en el ranking FIFA, logrando la clasificación directa al Mundial 2026.

Previamente, destacó en su debut como técnico principal al frente del FBC Melgar, donde se consagró campeón del Torneo Apertura 2022 en Perú. Tras casi dos décadas como la mano derecha de José Pékerman, participando en los mundiales de 2006, 2014 y 2018, su gestión se caracteriza por una mezcla de jerarquía táctica y cercanía con el jugador, logrando potenciar a figuras consolidadas y nuevos talentos hacia un estilo de juego ambicioso y resiliente.