Definidos los 1248 jugadores que disputarán el Mundial: FIFA oficializó todas las nóminas

A poco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA confirmó oficialmente las listas definitivas de las 48 selecciones participantes, marcando uno de los momentos más esperados de la antesala del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En total, serán 1.248 jugadores los que buscarán alcanzar la gloria en la edición más grande de la historia de los Mundiales, que contará con 48 selecciones y 104 partidos, producto del nuevo formato aprobado por la FIFA.

(Acá el listado completo con todas las plantillas)

La máxima entidad del fútbol destacó que las nóminas reflejan tanto la experiencia acumulada como el surgimiento de nuevas generaciones. De los futbolistas inscritos, 357 ya participaron anteriormente en una Copa del Mundo, mientras que 891 vivirán su debut absoluto en el torneo.

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Messi, Cristiano y Ochoa agrandan su leyenda

Uno de los principales atractivos de las listas oficiales es la presencia de tres auténticas leyendas del fútbol mundial.

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta Copa Mundial de la FIFA, una cifra nunca antes alcanzada por otro jugador en la historia del certamen.

Los tres se convertirán en protagonistas de una marca histórica que difícilmente podrá repetirse en el corto plazo.

Una Copa del Mundo más diversa que nunca

La FIFA también resaltó que la expansión a 48 equipos ha permitido una representación global sin precedentes.

Por primera vez participarán en un Mundial las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Precisamente, la clasificación de Uzbekistán es una de las historias más llamativas del torneo, con futbolistas como Abdukodir Khusanov llegando a la máxima cita del fútbol tras consolidarse en la élite europea.

Entre las jóvenes promesas que buscarán dejar huella también aparecen Warren Zaïre-Emery, Finn Surman y Bilal El Khannouss.

Del más joven al más veterano

Las listas oficiales también dejan cifras llamativas en cuanto a edades.

El arquero escocés Craig Gordon será el jugador más veterano del torneo con 43 años y 162 días al inicio de la competencia.

En el otro extremo aparece el mexicano Gilberto Mora, quien con apenas 17 años y 240 días será el participante más joven.

La FIFA informó además que habrá 22 jugadores menores de 20 años y siete futbolistas mayores de 40 años inscritos para la competición.

Un Mundial verdaderamente global

Las plantillas reflejan además el carácter internacional del fútbol moderno. Los 1.248 futbolistas provienen de 449 clubes diferentes distribuidos en 71 países.

Mientras selecciones como Qatar y Arabia Saudita mantienen bases conformadas casi exclusivamente por jugadores de sus ligas locales, otros equipos como Uruguay, Senegal, Costa de Marfil, Curazao y Cabo Verde cuentan con plantillas integradas completamente por futbolistas que militan en el extranjero.

Récord también en los banquillos

Entre los entrenadores, el portugués Carlos Queiroz alcanzará otra marca destacada.

El actual seleccionador de Ghana dirigirá su quinta Copa Mundial consecutiva, tras haber estado presente con Portugal en 2010 y con Irán en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

De esta manera, iguala una de las trayectorias más destacadas entre los técnicos mundialistas y confirma su lugar entre los estrategas más experimentados de la historia reciente del torneo.

(Acá el listado completo con todas las plantillas)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el próximo 11 de junio y promete ser la edición más grande, diversa y global jamás organizada, con miles de historias por contar y 1.248 futbolistas persiguiendo el sueño de levantar el trofeo más importante del planeta.