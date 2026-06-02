“Eso no se lo puede prohibir ni él ni nadie”: Carlos Antonio Vélez defendió a De La Espriella por el uso de la camiseta de la Selección

Tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, uno de los temas que está en boca de todos es el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campaña por parte de Abelardo de la Espriella y su campaña. Para Carlos Antonio Vélez la campaña de Iván Cepeda no tiene razones para quejarse de esto y les trajo a la memoria las veces que la izquierda ha hecho lo mismo y nadie se ha quejado.

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En su programa diario Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez no dejó pasar la polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia. “El perdedor de los dos tirando por aquí, tirando por allá. Le lanzó a la Federación Colombiana de Fútbol ayer temprano un dardo. Pero esta gente tiene tampoco en la cabeza que no se acuerda que su patrón, su jefe y muchos otros”, señaló el periodista.

Vélez trae a la memoria que en el pasado el propio Gustavo Petro y otros candidatos de la izquierda han hecho uso de la camiseta de la Selección Colombia y en ese momento nadie se quejó con la Federación.

“A mí sinceramente no me gusta, pero en definitiva cualquiera puede usar la camiseta nacional. Eso no se lo puede prohibir ni él ni nadie, ni en la peor dictadura. Se puede intentar siquiera limitar el uso de una prenda de uso público, porque las venden las oficiales y las que no lo son”, sentenció.

¿Qué dijo la Federación?

Ahora bien, frente a lo que dijo a Federación Colombiana de Fútbol sobre la polémica, Carlos Antonio Vélez se mostró de acuerdo:

“Es un comunicado que tiene cierta ambigüedad porque por un lado, y para mí es lo más importante: Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal al ser una entidad privada para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano ciudadano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial. Para mí eso es puntual”.

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