El rating no miente: paliza entre Gol Caracol y RCN en despedida de la Selección Colombia

La despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica no solo dejó buenas sensaciones en la cancha antes del viaje al Mundial 2026. También se convirtió en una contundente victoria para Caracol Televisión en la pelea por la audiencia ante RCN.

Según las cifras de rating diario de IBOPE Colombia, la transmisión principal de Gol Caracol lideró la jornada con 14,18 puntos, ubicándose como el programa más visto del país este 1 de mayo. Además, la emisión de Noticias Caracol 7:00 p.m. ocupó el segundo lugar con 14,01 puntos, consolidando el dominio absoluto del canal durante la noche.

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Uno de los datos más llamativos estuvo en la comparación directa con la competencia. La previa del partido por Caracol, emitida antes del compromiso entre Colombia y Costa Rica, alcanzó 5,69 puntos de rating, cifra superior a la obtenida por la transmisión del encuentro en RCN, que registró 3,90 puntos.

Es decir, incluso el espacio de análisis y calentamiento de Gol Caracol fue seguido por más televidentes que el partido emitido por el canal rival.

La diferencia también fue amplia durante el desarrollo del encuentro. Los 14,18 puntos obtenidos por Caracol representan más de tres veces la audiencia alcanzada por la señal de RCN para el mismo evento deportivo.

Top 10 del rating en Colombia

Gol Caracol Amistoso VV (Caracol) – 14,18 Noticias Caracol 7:00 p.m. – 14,01 A Otro Nivel (Caracol) – 8,26 Gol Caracol Amistoso VV Previa – 5,69 Vecinos – 5,09 Noticias Caracol 12:30 p.m. – 4,80 Amistoso Internacional VV (RCN) – 3,90 La Rosa de Guadalupe (RCN) – 3,89 María la del Barrio (Caracol) – 3,34 Pa’ Quererte (RCN) – 3,27

Las cifras reflejan el enorme interés que generó la última presentación de la Tricolor en territorio colombiano antes de la Copa del Mundo y ratifican el liderazgo de Gol Caracol en las transmisiones de la Selección ante RCN.

Mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo ultiman detalles para su viaje a Norteamérica, la audiencia dejó claro cuál fue su elección para acompañar la despedida del combinado nacional.