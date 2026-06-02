Bus de la Selección Colombia quedó atrapado en manifestación de apoyo a Iván Cepeda

La salida de la Selección Colombia del estadio Nemesio Camacho El Campín, tras la victoria 3-1 sobre Costa Rica en el partido de despedida antes del Mundial 2026, tuvo un episodio inesperado cuando la caravana del equipo nacional se encontró con una multitudinaria manifestación de apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en varios sectores de Bogotá.

De acuerdo con videos y reportes difundidos en redes sociales, el bus que transportaba a la delegación colombiana quedó detenido durante varios minutos en medio de la movilización ciudadana que recorría importantes corredores viales de la capital.

Las imágenes muestran a decenas de jóvenes rodeando la zona por donde avanzaba la caravana mientras lanzaban consignas políticas y arengas a favor del candidato que disputará la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.

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En algunos de los registros compartidos en plataformas digitales también se observa cómo varios manifestantes se acercaron al vehículo y pegaron afiches de campaña de Cepeda en algunos de sus costados, mientras el bus permanecía prácticamente inmovilizado por la congestión generada en el sector.

La situación se produjo en medio de las afectaciones de movilidad que durante la jornada fueron reportadas por las autoridades distritales debido a una manifestación que inició en inmediaciones de la calle 37 con carrera 17, continuó por la carrera 24 y posteriormente llegó a la zona de Galerías.

Aunque no se reportaron incidentes de orden público ni enfrentamientos relacionados con la presencia de la Selección Colombia, el hecho llamó la atención de los aficionados que seguían la salida del equipo tras su último compromiso en territorio nacional antes de emprender viaje hacia Estados Unidos.

La Tricolor permanecerá algunos días más en el país antes de desplazarse a San Diego para continuar su preparación mundialista. Sin embargo, la imagen de su bus detenido en medio de una movilización política terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la noche en redes sociales.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni las autoridades distritales se han pronunciado sobre los videos que circulan en internet mostrando el paso de la caravana por las zonas afectadas por la manifestación.