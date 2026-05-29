“¿Por qué no te callas?”: Carlos Antonio Vélez respondió con dureza a entrevista de Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo en El Campín - Fotos: Capturas de redes sociales

Las declaraciones de Néstor Lorenzo en entrevista con Canal Caracol siguen generando fuertes reacciones. Luego de que el entrenador de la Selección Colombia pidiera “no escuchar a los fracasados de siempre”, el periodista Carlos Antonio Vélez respondió de manera contundente en su programa y lanzó una dura crítica contra el técnico argentino.

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Vélez aseguró que, aunque había decidido enfocarse únicamente en lo futbolístico alrededor de la Selección Colombia, considera que su trabajo también consiste en cuestionar y “auditar” el proceso del equipo nacional.

“Dije que me iba a dedicar únicamente a hablar en el tema Selección de partidos y de fútbol, que es al fin y al cabo mi obligación, pero por supuesto que como tengo que auditar y tengo que decir cosas que la gran mayoría no dicen”, expresó.

El comentarista también lanzó críticas contra otros sectores del periodismo deportivo colombiano, asegurando que muchos prefieren acomodarse antes que cuestionar.

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“Entonces, yo prefiero que me insulten todos los días, pero decir lo que tengo que decir y que seguramente usted no quiere oír. Pero si no se lo digo yo, no se lo va a decir nadie”, afirmó.

Sin embargo, el momento más fuerte de su intervención llegó cuando se refirió directamente a Lorenzo y a la entrevista que concedió recientemente.

“Si yo fuera asesor de Lorenzo le diría: ‘¿Por qué no te callas?’”, sentenció Vélez.

“Ayer le quisieron lavar la cara y lo llevaron a una entrevista con dos varones. Hubiera sido lindo que hubiera estado ahí una dama, una mujer que preguntara e interactuara. Pero bueno, cada uno mata pulgas como quiera”, añadió.

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“Y en vez de lavarse la cara se la ensució porque es que y yo vengo diciendo desde el rato lo mismo. Yo a este señor no lo escucho porque no dice nada y cuando dice algo la embarra. Es un personaje. En serio. ¿Vieron lo que dijo?”.

El periodista también criticó las declaraciones del entrenador sobre el caso de Sebastián Villa, especialmente cuando Lorenzo afirmó que el jugador “no se merecía eso” y reconoció que se equivocó al exponerlo públicamente.

“La victimización, o sea, la víctima es Villa. Según esa frase, la víctima es Villa. ¿Qué tal?”, cuestionó el analista.

Además, aseguró que el técnico “la embarró mil veces” durante la entrevista y reiteró que no confía en su liderazgo al frente de la Selección Colombia, incluso si consigue resultados importantes en el Mundial 2026.

“Puede salir campeón del mundo y yo no le creo, es un problema mío”, concluyó Carlos Antonio Vélez.