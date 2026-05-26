Luis Díaz puso a volar a muchos con publicación relacionada con Cepeda

Una simple publicación de Luis Díaz armó todo un debate en redes sociales entre los seguidores del jugador de la Selección Colombia y entre los fanáticos políticos que le dieron interpretación propia.

Pese a que no tuvo ningún tinte político, los seguidores de un bando y de otro, en la época electoral colombiana, sí le dieron diferentes lecturas a lo sucedido.

Todo partió de una publicación de su esposa, Geraldine Ponce, en la que ambos están tomados de la mano y que el guajiro compartió. Por darle un tono más romántico, Luis Díaz le puso de fondo la canción de Andrés Cepeda, ‘Por el resto de mi vida’.

Allí fue donde ardió Troya, porque algunos quisieron verlo como un guiño político, ante el candidato que tiene el mismo apellido que el cantante. Muchos suelen mencionar de forma jocosa al cantante, sugiriendo que sería el próximo presidente de Colombia.

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Pese a que Luis Díaz no fue más allá de una siempre publicación romántica, con una canción de Cepeda, el músico, cada uno le dio su propia interpretación y obviamente se armó todo un debate en redes con comentarios de un lado y del otro.

Mientras tanto, el guajiro tranquilo en modo amor y listo para unirse a la concentración de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 en donde Colombia se medirá con RD Congo, Uzbekistán y Portugal.