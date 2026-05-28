Investigación de Revista RAYA vincula salida de Gabriel Meluk de El Tiempo con denuncias de presunto acoso sexual

Una investigación publicada por la revista RAYA reveló que la salida del periodista deportivo Gabriel Meluk de El Tiempo estaría relacionada con múltiples señalamientos de presunto acoso sexual realizados por periodistas y exredactoras de ese medio de comunicación.

Según el reportaje de la Unidad Investigativa de RAYA, ocho mujeres relataron experiencias que incluyen comportamientos inapropiados, contactos físicos no consentidos, comentarios incómodos y situaciones que, presuntamente, ocurrieron durante varios años dentro de la redacción del periódico y otros medios de la misma casa editorial.

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La publicación señala que las denuncias habrían vuelto a tomar fuerza luego de una reunión interna realizada los días 13 y 14 de mayo de 2026, liderada por la periodista Jineth Bedoya, editora de Género de El Tiempo, con el objetivo de promover espacios laborales seguros y libres de violencia. De acuerdo con el informe, en ese encuentro Bedoya confirmó que en 2019 ya había remitido a Recursos Humanos seis quejas relacionadas con conductas atribuidas a Meluk.

RAYA también indicó que durante esas reuniones algunas periodistas compartieron testimonios de manera anónima y otras decidieron relatar públicamente experiencias que habrían vivido con el entonces editor de Deportes. Entre los relatos recopilados aparecen denuncias sobre saludos invasivos, comentarios sobre la apariencia física y tocamientos no consentidos.

Una de las mujeres entrevistadas por la revista aseguró que los comportamientos eran conocidos dentro de la redacción y que incluso algunas compañeras advertían a las nuevas practicantes sobre el periodista. Otra exredactora afirmó que evitaba cruzarse con Meluk para no tener que interactuar con él.

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Gabriel Meluk, quien trabajó durante 32 años en El Tiempo y más de dos décadas como editor de Deportes, anunció su salida del medio el pasado 27 de mayo a través de su cuenta de X. Allí afirmó que la empresa le informó que la decisión obedecía a un “recorte y reestructuración”.

Sin embargo, la investigación de Revista RAYA sostiene que la salida del periodista se produjo días después de que estos señalamientos fueran discutidos nuevamente al interior del medio. Consultado por la revista, Meluk reiteró que su desvinculación respondió a una reestructuración y señaló que prefería no pronunciarse sobre las acusaciones.

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Hasta el momento, El Tiempo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las revelaciones publicadas por RAYA ni sobre las denuncias mencionadas en la investigación.

(Acá el artículo completo de RAYA)