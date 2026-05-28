“Suma un campeón”, desde la sub-17, Lorenzo llamó a un nuevo integrante a la Selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo ha dado mucho de qué hablar en los últimos días con la Selección Colombia de cara al Mundial 2026 y ahora el DT argentino sumó una nueva ficha para fortalecer su trabajo, de acuerdo con lo que anticiparon versiones de prensa.

Ya bastante ruido generó la convocatoria de 26 jugadores en donde el nombre de Kevin Castaño fue el que más polémica despertó.

Pero, más allá de su listado, el nuevo llamado del DT argentino es para fortalecer su cuerpo técnico y se trata de Fredy Hurtado, seleccionador nacional sub-17 que viene de ser campeón sudamericano de la categoría y que ahora se integrará al equipo de mayores.

Vea acá: Que no lo agarre dormido: la final de la Champions 2026 cambia de horario y en Colombia se verá en la mañana

Esto, según lo anticipó el periodista Mariano Olsen, reconocido por su alto acierto en este tipo de novedades.

“LORENZO SUMA A UN CAMPEÓN FREDY HURTADO (50) formará parte del cuerpo técnico de la @FCFSeleccionCol durante el Mundial. El entrenador chocoano, campeón Sudamericano Sub-17, se une así al staff de Néstor Lorenzo para la cita ecuménica con un rol a determinar”, señaló Olsen.

Vea acá: Luis Díaz puso a volar a muchos por tema relacionado con Cepeda

Por el momento no se conoce el cargo a ocupar ni tampoco se ha confirmado desde la Federación Colombiana de Fútbol, pero seguro próximamente se conocerá el papel que ejercerá Fredy Hurtado en el cuerpo técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026.