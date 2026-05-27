Que no lo agarre dormido: la final de la Champions 2026 cambia de horario y en Colombia se verá en la mañana

La final de la UEFA Champions League Final 2026 tendrá una modificación histórica que sorprende a muchos aficionados en el mundo. El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal F.C. no se jugará en el horario nocturno habitual de Europa, sino varias horas antes, lo que obligará a muchos hinchas colombianos a cambiar de rutina para no perderse el partido en la mañana.

La gran final se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna y comenzará a las 18:00 HEC (hora de Europa Central), es decir, a las 11:00 de la mañana en Colombia.

Hora final Champions League (UEFA)

La medida rompe con una tradición reciente de la competición, pues las finales normalmente arrancaban a las 21:00 HEC, equivalente a las 2:00 de la tarde para el público colombiano.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la UEFA, el cambio busca “mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada”.

El organismo europeo explicó además que el nuevo horario permitirá un mejor acceso al transporte público tras el partido, facilitará la movilidad alrededor del estadio y ofrecerá más tiempo para que los aficionados disfruten de las celebraciones en la ciudad sede.

“La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo”, señaló la UEFA en su anuncio oficial.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, defendió la modificación y aseguró que el objetivo es poner “la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación”.

“Un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares”, afirmó el dirigente.

Además del impacto para quienes asistirán al estadio en Budapest, el nuevo horario también apunta a mejorar la audiencia global del evento, especialmente en regiones como Asia y Oceanía, donde el antiguo horario europeo dificultaba seguir la final en vivo.

La final de este año también tendrá un atractivo deportivo especial. El PSG intentará convertirse en uno de los pocos clubes capaces de conquistar dos Champions consecutivas, luego de haber ganado la edición pasada. Enfrente estará un Arsenal que vuelve a una final europea dos décadas después y sueña con levantar por primera vez el trofeo más importante del fútbol de clubes.

Comunicado oficial de la UEFA

La final de la UEFA Champions League 2025/26 se juega el sábado 30 de mayo de 2026.

La final de la UEFA Champions League de 2026 que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal dará comienzo a las 18:00 HEC (2:00 p.m. de Colombia) del sábado 30 de mayo.

Según el artículo 25.06 del reglamento de la UEFA Champions League, todos los partidos de la UEFA Champions League a partir de los cuartos de final comienzan a las 21:00 HEC, salvo que la administración de la UEFA establezca excepciones.

En agosto, la UEFA anunció una importante novedad en el calendario de partidos de su competición estrella: a partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final de la Champions League se adelantará de las 21:00 HEC a las 18:00 HEC.

El inicio de la final de la UEFA Champions League se adelantará a las 18:00 HEC a partir de la temporada 2025/26

La decisión tiene por objeto mejorar la experiencia de los días de partido y beneficiar a los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas.

La UEFA ha anunciado hoy una importante actualización del calendario de partidos de su competición insignia. A partir de la final de 2026 en Budapest, la hora de inicio de la final de la UEFA Champions League se adelantará de las 21:00 HEC a las 18:00 HEC.

La decisión tiene por objeto mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada, al tiempo que se obtienen varios beneficios tangibles. Nuestro objetivo es hacer que el día de partido sea una experiencia realmente agradable para todos los que quieran formar parte de la emoción, al tiempo que se crea un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños/as al partido de fútbol de clubes más grande e importante de la temporada.

Para los aficionados que viajan, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico positivo del evento al ofrecer a los aficionados la posibilidad de continuar con las celebraciones.

La nueva hora de inicio también se ajusta a una franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los espectadores más jóvenes.

Aleksander Čeferin, Presidente de la UEFA

“Con este cambio, situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación. La final de la UEFA Champions League es el momento culminante de la temporada futbolística, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados”.

“Si bien el inicio a las 21:00 HEC es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada”.

El director ejecutivo de Football Supporters Europe, Ronan Evain

“Se trata de un avance muy positivo para los aficionados que acuden a los partidos, que apoyamos plenamente. Durante los últimos dos años, Football Supporters Europe ha colaborado estrechamente con la UEFA para mejorar la experiencia de los aficionados en las finales de clubes, y este cambio refleja aún más el reconocimiento de las necesidades de los seguidores. Un inicio más temprano hace que los viajes de un día sean más factibles, reduce el estrés del viaje y permite a los aficionados disfrutar del evento sin preocuparse por la logística nocturna. Se trata de una mejora práctica que da prioridad a los aficionados y sigue aprovechando los avances ya realizados para mejorar el ambiente acogedor, la accesibilidad y los niveles de servicio en las finales de la UEFA”.

﻿Este último ajuste se basa en un precedente exitoso. La final de la UEFA Champions League se juega los sábados desde 2010. Esta solución de calendario ha demostrado ser un éxito constante para el gran evento que cierra la temporada de clubes europeos, ya que mejora la participación de los aficionados y contribuye al crecimiento global de las competiciones de clubes europeos.