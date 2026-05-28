“Inhumano”, hincha de Santa Fe denunció trato indigno en visita a Peñarol en Libertadores

Una denuncia de un trato inhumano salió a flote tras el partido de Santa Fe como visitante ante Peñarol en el último juego de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Según señaló un aficionado colombiano, las condiciones no fueron nada dignas.

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Esto se dio en el marco de la victoria del conjunto Cardenal 1-0 en territorio uruguayo, con anotación de Alexis Zapata, resultado que dejó tercero al cuadro colombiano en su zona y lo relegó a la repesca para avanzar a octavos de final en la Copa Sudamericana.

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Más allá de lo deportivo, también hizo eco lo denunciado por uno de los asistentes como hincha de Santa Fe, que señaló que debieron estar por 7 horas bajo un clima inclemente y además los mantuvieron dentro del estadio más de hora y media después de terminado el juego, sentenciando que fue un trato inhumano.

“La obligatoriedad de recibir visitantes en Copas debería incluir un requisito MÍNIMO TRATO DIGNO, @Conmebol. Estar 7 horas bajo este clima y no tener salida casi 1:30h después de terminar un partido NO es “decirle sí” a la visita. INHUMANO lo que se vive en el estadio de Peñarol”, señaló el aficionado.

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Larga espera y condiciones climáticas fuertes, fue el marco que acompañó a los hinchas de Independiente Santa Fe que acompañaron la victoria de su equipo ante Peñarol en Uruguay en su despedida de la Copa Libertadores 2026.