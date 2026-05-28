“Hoy, internacionalmente, Santa Fe es más que Millonarios”: Óscar Córdoba encendió el debate

La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana sigue provocando reacciones en el fútbol colombiano. Esta vez, quien dio de qué hablar fue Óscar Córdoba, que durante un programa de ESPN dejó una frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El exarquero colombiano comparó el presente internacional de Millonarios con el de Independiente Santa Fe y aseguró que el conjunto cardenal actualmente tiene mayor peso en torneos continentales.

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Santa Fe, internacionalmente, es más

Córdoba respondió inicialmente a algunos aficionados que suelen recordarle el histórico 7-3 entre ambos clubes, pero aprovechó el momento para hacer una comparación basada en resultados internacionales.

“Para los hinchas de Santa Fe, que dicen que yo no he podido pasar la página con el 7-3, tengo que decirlo: hoy, Santa Fe, internacionalmente, es más que Millonarios”, afirmó.

Sus declaraciones llegaron justo después de la victoria 1-0 de Santa Fe sobre Peñarol en Uruguay, resultado conseguido en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El equipo bogotano ganó en Montevideo con anotación de Alexis Zapata y aseguró el tercer lugar de su grupo, lo que le permitirá disputar la repesca para intentar avanzar a octavos de final de la Sudamericana.

Córdoba recordó victorias históricas

Durante su intervención, el exguardameta también destacó varios triunfos internacionales del cuadro cardenal frente a clubes históricos del continente.

“Le ha ganado a Nacional de Uruguay, Peñarol, Estudiantes de La Plata, Gremio, Botafogo, Inter de Porto Alegre, Olimpia e Independiente de Avellaneda… son los datos”, comentó.

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Además, recordó que Santa Fe es campeón de la Copa Sudamericana, título conseguido en 2015 y que sigue siendo uno de los mayores logros internacionales de un club colombiano.

Las palabras generaron debate

Las declaraciones de Óscar Córdoba rápidamente dividieron opiniones entre hinchas de ambos equipos. Mientras algunos aficionados cardenales respaldaron su postura por el rendimiento internacional reciente de Santa Fe, seguidores azules cuestionaron la comparación y defendieron la historia de Millonarios.

Lo cierto es que, en medio del difícil momento deportivo del cuadro Embajador tras quedar eliminado en casa ante O’Higgins, cualquier comparación con su clásico rival genera aún más tensión en el ambiente futbolero colombiano.