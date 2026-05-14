Lo que no se vio en TV: hinchas de Pasto invadieron la cancha para intentar agredir a los jugadores

La eliminación de Deportivo Pasto a manos de Deportes Tolima terminó de la peor manera porque la violencia se hizo protagonista en el estadio Departamental Libertad en donde hinchas locales invadieron el campo para intentar agredir a los jugadores.

Fue tras el duelo en el que el cuadro Vinotinto y Oro se impuso 0-2 como visitante y redondeó su serie 3-0 que se dio la situación.

Vea acá: Luto en el fútbol profesional colombiano por la muerte de Perlaza

Una vez finalizado el juego que derivó en la eliminación de Deportivo Pasto, hinchas locales se metieron al campo a intentar agredir a los jugadores.

Pese a que no se vio en la transmisión de televisión, videos en redes sociales dieron testimonio de lo sucedido y la manera en la que a los jugadores les tocó salir corriendo rumbo a los camerinos para evitar incidentes.

Desde la tribuna también llovieron todo tipo de objetos contra los jugadores que pasaban por la zona del túnel rumbo a los vestuarios.

Incluso, el jugador de Pasto, Jonathan Perlaza, encaró a uno de los invasores de campo y hasta le lanzó una patada.

Lamentable situación en el estadio Departamental Libertad con hinchas del Pasto entrando al terreno de juego para intentar agredir a los jugadores.