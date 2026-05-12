¿Se complica el regreso de Leonel Álvarez al DIM? El DT puso una condición para volver que no gustó en la dirigencia

El entorno del Deportivo Independiente Medellín (DIM) atraviesa horas críticas. Lo que debería ser la planificación de una temporada enfocada en la esquiva séptima estrella, se ha transformado en un polvorín de rumores, filtraciones y decisiones de despacho que tienen a la hinchada en vilo. Según revelaciones recientes del periodista Eduardo Luis, la posible llegada de Leonel Álvarez al banquillo técnico no solo es un deseo, sino una negociación cargada de exigencias que ya han generado fricciones internas.

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El “Arenero” por Leonel: Seis refuerzos y un nombre innegociable

La vuelta de un ídolo como Leonel Álvarez siempre genera ilusión, pero su aterrizaje en el “Poderoso” vendría con condiciones de hierro. De acuerdo con la información filtrada, el estratega antioqueño habría sido enfático: para asumir el cargo, requiere de seis jugadores nuevos de jerarquía. Sin embargo, el punto que realmente habría encendido las alarmas en la dirigencia es la continuidad de un futbolista actual.

Leonel habría exigido la permanencia de Leicer Chaverra, jugador que, según los rumores de mercado, la institución ya tendría perfilado para una posible salida o transferencia. “Yo necesito que se quede Leicer”, habría sido la frase de Álvarez que desató lo que en el argot futbolístico paisa denominan un “arenero” (un conflicto o discusión fuerte) entre las partes. Esta discrepancia pone de manifiesto una desconexión entre la visión deportiva del técnico y la planeación financiera del club.

¿Se vende el Medellín? La realidad tras los rumores

A la par de la novela por el director técnico, el futuro administrativo del DIM también está bajo la lupa. En las últimas horas, circuló una información —atribuida inicialmente al periodista Javier Hernández Bonet— sobre la llegada de una supuesta oferta formal por parte de un grupo empresarial extranjero para comprar el paquete accionario del equipo.

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No obstante, tras realizar las consultas pertinentes con fuentes directas del club, la realidad es distinta: no ha llegado ninguna oferta formal todavía. Si bien el interés de inversionistas siempre está latente, el escritorio de Don Raúl Giraldo aún no tiene un documento firmado.

Raúl Giraldo: “Ya quedó hasta aquí”

Lo que sí es una certeza absoluta es el cansancio del máximo accionista. Fuentes cercanas aseguran que Raúl Giraldo ya tomó la decisión de vender. El dirigente, que ha estado al frente del club en medio de amores y odios, siente que su ciclo ha terminado. “Sí, Don Raúl quiere vender, ya quedó hasta aquí”, se afirma con contundencia. El club está oficialmente en el mercado y se buscan “buenos clientes”, pero la venta no se hará a cualquier precio ni al primer postor que aparezca sin garantías.

Este escenario deja al DIM en una encrucijada peligrosa: un dueño que busca su salida, un técnico que exige una inversión masiva en refuerzos y una plantilla que observa cómo el “arenero” institucional podría afectar el rendimiento en la cancha. Por ahora, el “Poderoso” espera claridad, mientras la sombra de Leonel Álvarez sigue sobrevolando el Atanasio Girardot.