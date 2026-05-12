Duván Vergara estaría cerca de regresar a Colombia y no precisamente al América de CalI

Con el semestre prácticamente finalizado los equipos empiezan a mover sus fichas y empiezan a buscar refuerzos en el mercado local e internacional. Uno de los nombres que ha empezado a sonar ante un supuesto regreso al país es el de Duván Vergara, quien fue bicampeón con el América de Cali en 2019 y 2020.

Le puede interesar: “Adelantadas las gestiones”, Pablo Peirano estaría muy cerca de regresar al fútbol colombiano

Vergara actualmente juega en el Racing Club de Avellaneda de Argentina y aunque no es titular, regularmente juega y hace parte de la plantilla titular de Gustavo Costas. Ahora bien, con los rumores de fichajes en el FPC su nombre empezó a sonar en varios equipos, pero el más reciente sorprendió a más de uno.

En medio de la más reciente transmisión del programa MorninGol, de As Colombia, el panelista argentino Adrián Magnoli reveló que Duván Vergara estaría en carpeta de nada más que de Millonarios, club capitalino que pasa por una grave crisis deportiva y administrativa.

Magnoli aseguró que el nombre de Duván Vergara suena fuerte para llegar a la capital del país, pero aclaró que el trámite para un eventual traspaso estaría apenas en sus etapas iniciales.

El perfil de Duván Vergara encaja en las necesidades futbolísticas de Millonarios y llegaría a suplir las falencias ofensivas en ataque por las bandas de las que ha sufrido el equipo capitalino este año.

Millonarios no sería el único interesado

De igual forma, el nombre de Duván Vergara empezó a sonar con fuerza en la ciudad de Cali luego que se hablara sobre un supuesto interés de Racing en un intercambio de jugadores. Lo que se habla desde la ciudad de Cali es que el equipo argentino pretende hacerse con Josen Escobar y estarían dispuestos a ‘devolver’ a Duván Vergara junto a una importante suma de dinero.

Lea también: Isak, Gyokeres y Elanga, liderando: Suecia ya reveló sus 26 convocados para el Mundial

Por ahora el tema del regreso de Duván Vergara solo se puede catalogar como rumores, ya que no hay información sobre un interés o comunicación formal entre Millonarios y Racing o América de Cali y Racing.