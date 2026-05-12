Se puso raro el FPC: un verdadero ‘se cruzaron los canales’ se dio en pleno Millonarios vs Llaneros

Un error poco común se dio en plena transmisión del fútbol colombiano durante la transmisión de Win Sports en donde en un partido masculino terminaron poniendo los gráficos de la Liga Femenina, dejando confundido a más de uno.

La peculiar situación se dio en medio del compromiso por Copa (masculina) disputado en el estadio de Techo entre Millonarios y Llaneros.

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Fue en este juego que equivocadamente apareció en la placa de las repeticiones el letrero de Liga Femenina, dejando a más de uno extrañado.

Un verdadero caso de ‘se cruzaron los canales’, en este caso se cruzaron fueron las placas de los gráficos y el juego masculino entre Millonarios y Llaneros por Copa, terminó referenciado como de la Liga Femenina.

Descuido de las personas encargadas de la producción que no pasó desapercibido en plena transmisión del fútbol colombiano.