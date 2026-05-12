“El tipo es una locura”, Eduardo Luis prefiere a Rodallega por encima de Luis Suárez

Eduardo Luis López sorprendió a más de un seguidor y armó todo un debate al señalar que si a él le dan a elegir, preferiría a Hugo Rodallega por delante de Luis Javier Suárez, ante la actualidad de los dos delanteros.

Hay que decir que ambos destacan en contextos distintos. Mientras Suárez es goleador en Portugal con Sporting de Lisboa, Rodallega destaca en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe.

Sobre el momento de los dos atacantes se armó un debate en el espacio de RCN Deportes entre Eduardo Luis López y Juan Felipe Cadavid, en donde el relator puso la interrogante sobre la mesa: “¿Luis Suárez o Rodallega en su equipo hoy?, yo me quedo con Rodallega”, soltó de entrada.

“Luis Suárez volvió a hacer gol”, advirtió Cadavid.

A lo que el narrador señaló: “Yo no digo que es malo, Porque cuando uno dice el otro porque está ahí no está hablando mal del otro. Usted me pone a mí a escoger entre Luis Suárez y Rodallega, yo me quedo con Rodallega”.

“Ese man está volando por encima de sus rivales. Los 40 años le pesan, pero a los rivales. El tipo hace lo que quiere. El partido con América, por ejemplo, hay un balón que le queda como por el lateral derecho, como de 40 metros y casi lo baña a Fernández, el man ve cosas que el otro no ven. El tipo es una locura”, añadió.

Y fue bastante claro: “Hoy, Rodallega. Me dicen a quién quiere contratar para el equipo que verdaderamente ama, entres esos dos. Urgente, Rodallega. Para hoy, o sea, para solucionar un problema ya, obviamente el otro te va a durar 10 años más, pero si yo quiero salir campeón ya, yo creo que hoy es más rápido campeón con Rodallega que con Suárez”.

Allí, su contertulio, se le unió, pero en un contexto distinto: “Si usted me dice, ‘Juan Felipe, se los vamos a poner a los dos a los 25 años’, ahí sí me llevo a Hugo de lejos. Es que, mire, perdóneme, nos perdimos de Hugo Rodallega en la Selección”.

Con toda su experiencia, Hugo Rodallega sigue demostrando que el fútbol no tiene fecha de vencimiento e incluso tiene armado un debate sobre si debería ser considerado para la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante su gran momento, incluso, al punto de que algunos personajes del FPC como Eduardo Luis López lo prefieran por delante del delantero titular de la Tricolor, Luis Javier Suárez.