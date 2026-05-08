Pese a las restricciones: Inter Bogotá tomó posición en la venta de boletas para el duelo ante Nacional

Inter de Bogotá confirmó finalmente que el partido de ida de los cuartos de final frente a Atlético Nacional sí se disputará en el estadio Metropolitano de Techo y anunció el inicio de la venta de boletería para uno de los encuentros más importantes de su corta historia.

A través de un nuevo comunicado oficial, el club bogotano informó que las entradas estaban disponibles desde la noche de este jueves 7 de mayo mediante sus canales oficiales, luego de quedar descartada definitivamente la opción de jugar en El Campín.

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La institución explicó que durante los últimos días sostuvo reuniones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás entidades involucradas, buscando alternativas para realizar el compromiso en el principal escenario deportivo de la capital.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el encuentro terminará jugándose en Techo.

“Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano”, expresó el club.

Pese a las restricciones impuestas para el evento, Inter de Bogotá dejó claro que no bloqueará la venta de entradas a aficionados de Atlético Nacional. Eso sí, confirmó que no estará permitido el ingreso de personas con camisetas, banderas, símbolos o elementos alusivos al conjunto visitante, en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la Comisión.

Comunicado de Inter de Bogotá

Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional se jugará en el Estadio Metropolitano de Techo

Boletería disponible a partir de hoy a las 8:30pm

Internacional de Bogotá informa a su hinchada, aliados y a la opinión pública que, recibimos la noticia de que finalmente no podremos disputar nuestro partido de cuartos de final frente a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Durante los últimos días sostuvimos múltiples conversaciones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás actores involucrados en la organización del evento, trabajando intensamente para encontrar alternativas que permitieran realizar este encuentro en el Estadio El Campín y vivir una verdadera fiesta del fútbol en Bogotá.

Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano.

Queremos reconocer especialmente la disposición, apertura y compromiso de la Policía Nacional, institución que en todo momento mostró voluntad de colaborar y acompañar la construcción de soluciones, siempre desde el cumplimiento de su deber y sus capacidades operativas.

Aun así, estamos felices de poder disputar este partido en Techo, nuestra casa y donde esperamos vivir una gran noche junto a nuestra hinchada en uno de los encuentros más importantes de nuestra historia reciente.

Asimismo, se nos ha informado que no se permitirá el ingreso de personas con prendas, símbolos o elementos alusivos al club visitante, en cumplimiento de las disposiciones definidas por la Comisión para el evento.

Queremos agradecer especialmente a la Federación Colombiana de Fútbol, DIMAYOR, Sencia, clubes afiliados, actores del ecosistema del fútbol colombiano y a todas las personas que acompañaron este proceso con apoyo, comprensión y voluntad de construir.

Seguiremos trabajando, innovando y buscando caminos para construir en Colombia un fútbol más moderno, organizado y basado en la convivencia.

La boletería para este partido estará disponible desde las 8:30 p.m. del jueves 7 de mayo, y toda la información será compartida a través de nuestros canales oficiales.

Nos vemos en Techo.

#EstaHistoria Es De Todos

Departamento de Comunicaciones Internacional de Bogotá