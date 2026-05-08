Colombia celebra doble hazaña en el ciclismo junior: récord mundial y panamericano

El ciclismo de pista colombiano vive uno de sus momentos más brillantes en el Campeonato Panamericano Junior que se disputa en el Velódromo Internacional de Xalapa. Los jóvenes velocistas colombianos Manuela Loaiza y Thomas Mejía hicieron historia al romper los récords mundial y panamericano junior en la prueba del kilómetro contrarreloj.

La gran protagonista de la jornada fue la antioqueña Manuela Loaiza, quien estableció un nuevo récord mundial junior tras detener el cronómetro en un impresionante tiempo de 1:07.659 durante la fase clasificatoria de la competencia.

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Con una velocidad promedio de 53.207 kilómetros por hora, Loaiza superó la anterior marca de 1:08.092, vigente desde 2025, dominando además cada referencia intermedia de la prueba en los 250, 500 y 750 metros. La colombiana firmó una actuación histórica de principio a fin y confirmó el enorme presente de la velocidad femenina nacional.

La corredora venía de consagrarse campeona nacional del kilómetro en Bucaramanga y ya había celebrado el jueves el título panamericano junior de velocidad, consolidando un campeonato inolvidable en territorio mexicano.

Ahora, la antioqueña buscará cerrar con broche de oro cuando dispute la final por la medalla dorada en la jornada de la tarde.

Pero las alegrías para Colombia no terminaron allí. El velocista Thomas Mejía también escribió su nombre en la historia del ciclismo continental al imponer un nuevo récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj con un registro de 1:01.610.

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El colombiano superó así la histórica marca de 1:02.074 que había establecido Cristian Ortega en 2018 durante el Panamericano de Cochabamba, dejando claro el enorme crecimiento de la velocidad juvenil colombiana en la pista internacional.

Mejía, actual campeón nacional del kilómetro, también competirá por el título panamericano en la sesión de la tarde, con la ilusión de convertir su récord en una medalla dorada para el país.

La doble hazaña de Loaiza y Mejía ratifica el gran momento del ciclismo de pista colombiano y alimenta la ilusión de una nueva generación de talentos que empieza a marcar diferencias a nivel mundial y continental.