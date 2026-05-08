¿Qué va a pasar? Conmebol se pronunció este viernes por el Medellín vs Flamengo

La CONMEBOL rompió el silencio este viernes 8 de mayo a las 8:21 a. m. y confirmó oficialmente qué pasará tras el caos vivido en el partido entre Independiente Medellín y Clube de Regatas do Flamengo por la Copa Libertadores.

A través de un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que el compromiso fue cancelado definitivamente debido a la falta de garantías de seguridad en el estadio Estadio Atanasio Girardot.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades competentes para asegurar la continuidad del encuentro entre Independiente Medellín (COL) y Flamengo (BRA), correspondiente a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, el partido ha sido cancelado”, señaló el organismo.

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Además, la entidad confirmó que el caso será trasladado a los Órganos Judiciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de aplicar todos los procedimientos establecidos en el Manual de Clubes de la competición.

“Todo lo relacionado con los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será elevado a la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL”, agregó el comunicado, dejando abierta la puerta a duras sanciones contra el conjunto antioqueño.

El compromiso apenas alcanzó a disputarse durante dos minutos antes de ser suspendido por los disturbios protagonizados por aficionados del DIM, quienes lanzaron bengalas, pólvora y generaron incendios en las tribunas como protesta por la crisis deportiva y administrativa del club.

Ahora queda en manos de la Comisión Disciplinaria definir las sanciones deportivas y económicas que podrían recaer sobre el equipo antioqueño, incluyendo posibles cierres de tribunas, partidos a puerta cerrada e incluso decisiones sobre el resultado del encuentro.

Comunicado oficial de Conmebol

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informa que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades competentes para asegurar la continuidad del encuentro entre Independiente Medellín (COL) y Flamengo (BRA), correspondiente a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, el partido ha sido cancelado.

Asimismo, y considerando que fueron aplicados todos los procedimientos establecidos en el Manual de Clubes de la CONMEBOL, el caso será remitido a los Órganos Judiciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol para las determinaciones correspondientes.

Toda la información relacionada con los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será elevada a la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL”.