Vieron a dos jugadores del fútbol colombiano ‘echando pola’ en plena ley seca por las elecciones

Por más increíble que parezca, encontraron a dos jugadores del fútbol colombiano, en un restaurante, tomando cerveza en plena ley seca por las elecciones legislativas.

El domingo 8 de marzo no hubo ningún partido del fútbol colombiano por las elecciones legislativas en Colombia, así que los futbolistas tenían el día libre, aunque la jornada no se hizo esperar y la jornada continúa con tres partidos este lunes 9 de marzo (Llaneros vs Jaguares, Millonarios vs Cúcuta y Deportivo Pasto vs América de Cali).

En el caso de equipos como Deportivo Pereira, que está atravesando un momento difícil, no solo en el ámbito deportivo sino en lo organización, tuvieron un día más de descanso: Tendrán que visitar al Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini el martes 10 de marzo.

Lo increíble del asunto es que vieron a Jhon Largacha y Gustavo Torres en un restaurante dentro de un centro comercial tomando cerveza, lo cual es reprochable no solamente porque se trata de deportistas de alto rendimiento, sino porque había ley seca en todo el país.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, pero hasta el momento, Deportivo Pereira no se ha pronunciado al respecto:

Deportivo Pereira jugará en Yopal:

Por obras de remodelación, Deportivo Pereira no pudo utilizar el Estadio Hernán Ramírez Villegas para la temporada de este 2026, entonces tuvieron que mudarse al Estadio Centenario de Armenia.

No obstante, la Alcaldía de Armenia decidió cortar el acuerdo debido a la violencia que se generó en un partido y que dejó una persona fallecida.

De esta manera, Pereira le pidió permiso a Dimayor para jugar en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal y ya les aprobaron. Eso sí, el ‘Matecaña’ hizo énfasis en que Yopal será su casa pero únicamente de manera temporal.