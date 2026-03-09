Por lanzar puños y patadas: Un colombiano entre los 23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro

Gresca en Brasil - Fotos: Capturas de la transmisión oficial tomadas el 8 de marzo del 2026

El clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo que le dio la vuelta al mundo: Lo que debía ser una final intensa del Campeonato Mineiro acabó en una batalla campal entre jugadores de ambos equipos en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Cruzeiro terminó imponiéndose por 1-0 y se quedó con el título estatal, pero el resultado pasó rápidamente a un segundo plano debido a los graves incidentes ocurridos en los minutos finales del compromiso.

En total, el árbitro expulsó a 23 jugadores y entre ellos apareció un colombiano: Mateo Cassierra.

La jugada que desató el caos

Todo comenzó tras una fuerte jugada entre el arquero de Atlético Mineiro, Everson, y el mediocampista de Cruzeiro, Christian. El portero terminó encima del rival y lo sujetó en el suelo, una acción que generó la inmediata reacción de los futbolistas del equipo celeste.

En cuestión de segundos, la tensión acumulada durante el partido explotó. Varios jugadores comenzaron a empujarse y lanzarse golpes, mientras otros intentaban separar a sus compañeros. Sin embargo, la situación se descontroló rápidamente y terminó involucrando a casi todos los futbolistas en el campo.

Las imágenes del enfrentamiento mostraron escenas caóticas: patadas, empujones y discusiones que obligaron a la intervención del cuerpo arbitral, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso personal de seguridad para intentar recuperar el control.

El árbitro del encuentro tardó varios minutos en restablecer el orden. Tras revisar lo ocurrido y sancionar las agresiones más evidentes, tomó una decisión histórica: mostrar tarjetas rojas masivas a futbolistas de ambos equipos.

Aunque Cruzeiro celebró el título del Campeonato Mineiro, la final quedó marcada por la violencia. El clásico entre los dos gigantes de Belo Horizonte terminó convertido en un escándalo que seguramente traerá sanciones disciplinarias en el fútbol brasileño.

Un colombiano entre los 23 expulsados:

En Cruzeiro militan dos futbolistas colombianos: Mateo Cassierra y Neyser Villarreal.

En el caso del segundo, no fue convocado para este partido, mientras que Mateo Cassierra sí hizo parte del compromiso y se llevó su tarjeta roja “por golpear y alcanzar con puñetazos y patadas a sus adversarios, sin que sea posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.