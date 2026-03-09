Gigantesca pelea en el fútbol brasileño: Llovieron patadas, puños, se ahorcaron y hasta los árbitros salieron corriendo

Gresca en Brasil - Fotos: Capturas de la transmisión oficial tomadas el 8 de marzo del 2026

Un fuerte altercado entre jugadores marcó el desarrollo del clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, correspondiente al Campeonato Mineiro. El incidente, que se produjo durante el transcurso del encuentro, generó varios minutos de tensión en el campo de juego y obligó a la intervención del cuerpo arbitral para restablecer el orden.

La pelea se originó tras un cruce directo entre el portero de Atlético Mineiro y el delantero de Cruzeiro, quienes protagonizaron una discusión luego de una jugada en el área. Tras el intercambio de palabras, ambos futbolistas se encararon y comenzaron los empujones, lo que rápidamente atrajo la atención de otros jugadores que se encontraban cerca de la acción.

En cuestión de segundos, varios integrantes de ambos equipos se acercaron al lugar del incidente. Lo que inicialmente era un enfrentamiento entre dos futbolistas terminó convirtiéndose en una confrontación colectiva, con empujones, reclamos y forcejeos entre jugadores de las dos escuadras. La intensidad del clásico y el clima competitivo del partido contribuyeron a que la discusión escalara rápidamente.

Ante la magnitud del altercado, el árbitro decidió detener el partido mientras intentaba separar a los protagonistas e identificar a los futbolistas involucrados. Durante esos momentos también ingresaron algunos jugadores suplentes y miembros de los cuerpos técnicos con la intención de calmar la situación y evitar que el enfrentamiento continuara.

El clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, conocido popularmente como el “Clássico Mineiro”, es uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol brasileño. Ambos clubes, con sede en Belo Horizonte, mantienen una rivalidad histórica que suele trasladarse al terreno de juego cada vez que se enfrentan en torneos regionales o nacionales.

Después de varios minutos de interrupción, el árbitro retomó el control del encuentro y procedió a aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes. Tras consultar con sus asistentes y revisar lo ocurrido durante la pelea, el juez mostró varias tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos que participaron directamente en los empujones y en la confrontación.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente a través de redes sociales y medios deportivos, generando reacciones entre aficionados y analistas del fútbol brasileño. Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes en esa magnitud, suelen recibir atención especial por parte de las autoridades disciplinarias del torneo.

En ese sentido, el tribunal correspondiente del Campeonato Mineiro podría revisar el informe arbitral y el material audiovisual del partido para determinar si corresponde aplicar sanciones adicionales a los futbolistas implicados en la pelea.

El incidente vuelve a poner de relieve la intensidad que rodea al clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, un duelo que históricamente ha estado marcado por la rivalidad deportiva entre dos de los clubes más representativos del estado de Minas Gerais.