Deportivo Cali habría elegido el reemplazo de Alberto Gamero entre Javier Gandolfi y Rafael Dudamel

Transcurridas 10 fechas, Deportivo Cali se sumó a la lista de equipos que se han quedado sin entrenador durante la Liga BetPlay 2026-1: Alberto Gamero decidió renunciar a su cargo, luego de perder en condición de local a manos de Once Caldas, el pasado viernes 6 de marzo.

En medio de los rumores y especulaciones de quién podría convertirse en el reemplazo de Gamero, ya se filtró un nombre y aseguran que hay 99% de certeza que regresará al conjunto ‘Azucarero’.

El la rueda de prensa del más reciente partido del Deportivo Cali, el propio Alberto Gamero salió a reconocer que no era la persona indicada para continuar en la dirección técnica del equipo:

“Les comento que hasta hoy soy el director técnico de Deportivo Cali. A la hinchada le digo que quise venir a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo, esto es fútbol.Irme hoy no significa que soy el peor ni quedarme es que soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes hay que mirar y dar un paso al costado”, fueron las palabras de Gamero durante la rueda de prensa.

En ese orden de ideas, el nombre que reveló Mariano Olsen, periodista de Win Sports, es el de Rafael Dudamel, quien recientemente quedó como agente libre, tras salir del Deportivo Pereira, luego de que no le cumplieran las condiciones de su contrato.

Según informó Olsen, los directivos del Cali tenían a Rafael Dudamel y a Javier Gandolfi, como las dos opciones más fuertes para llegar al banquillo, pero se inclinaron por el estrategia venezolano, quien ya fue campeón en la institución del fútbol colombiano en 2021.

Con base en las palabras del periodista argentino, el técnico venezolano firmará un contrato hasta diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse conforme a los resultados de este año.

Vale la pena resaltar que la inversión del Deportivo Cali no es solamente para volver a competir en el país y buscar un título que le ha sido esquivo desde hace cinco años, sino que también están pensando en alejarse, de manera urgente de la zona del descenso.