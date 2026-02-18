Ya son 5: otro técnico de la Liga de Colombia se quedó sin chamba

Huberth Bodhert no va más como director técnico de Alianza Valledupar, así lo dio a conocer el cuadro de la capital de Cesar, mediante comunicado oficial, tras igualar 1-1 como local ante Cúcuta Deportivo.

“La Institución informa a la opinión pública, a nuestros aficionados y a los medios de comunicación que el profesor Huberth Bodhert no continuará como Director Técnico de Alianza Valledupar.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Bodhert por su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. De igual manera, extendemos nuestro reconocimiento a su Cuerpo Técnico, por la entrega y el respeto con el que representaron nuestros colores.

Hoy cerramos esta etapa con gratitud por el camino recorrido y por el aporte realizado a nuestra Institución. Les deseamos éxitos en los nuevos retos que emprendan y que el fútbol les siga brindando grandes satisfacciones”, señaló el club.

Bodhert se suma a Flabio Torres (Chicó), Nelson Flórez (Cúcuta), Alexis Márquez (Jaguares) y Hernán Torres (Millonarios).