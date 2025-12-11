Rafael Dudamel fue específico al señalar dónde quiere continuar su carrera tras salir del Pereira

Rafael Dudamel presentó la carta de renuncia al Deportivo Pereira debido a los incumplimientos por cuenta de los directivos. El técnico venezolano, quien actualmente es agente libre, confesó que ya piensa en su próximo trabajo.

Rafael Dudamel concedió una entrevista con César Augusto Londoño, donde confesó algunos detalles de su salida del ‘Grande Matecaña’.

El entrenador aseguró que el problema no fue tanto que le incumplieran con el salario, sino con el proyecto deportivo que le habían prometido, pues Dudamel quería tenía contrato a dos años y quería llevar al Pereira a lo más alto del fútbol colombiano.

Rafael Dudamel aseguró que estaba ‘entre la espada y la pared’, pues entendía la postura de los futbolistas que se negaban a jugar hasta que les pagaran, pero también se ponía en los zapatos de los directivos para intentar no quedar mal con ninguna de las dos partes.

Al final, el técnico entendió que lo mejor era salir del equipo, con la tristeza de lo que pudo ser y no fue:

“En lo que más me duele que no me haya cumplido en la estabilidad de que deportivamente pudiésemos podido continuar con un trabajo que generó mucha expectativa, después la parte económica y salarial pasa a un segundo plano porque seguíamos haciendo carrera, pero de la parte profesional, sentía que teníamos los argumentos para tener un ciclo bueno”.

Rafael Dudamel tiene claro en dónde quiere continuar su carrera:

El estratega venezolano, quien ha sido campeón del fútbol colombiano con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, no quiere buscar otro club, ni en Colombia ni en el exterior, por ahora.

El deseo de Rafael Dudamel es ir a dirigir una selección nacional porque considera que tiene varios aspectos en los que le gustaría seguir creciendo.

“Me gustaría darle prioridad a una selección, pero son tiempos, momentos y lugares que no los marca uno. Yo tengo 52 años y me siento con mucha energía, con mucha adrenalina y muchas cosas que aprender y en las que crecer, eso lo desarrollas más a nivel de clubes”, fue lo que dijo Rafael Dudamel a César Augusto Londoño sobre su futuro.