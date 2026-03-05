¿Contra quién jugaría Millonarios en la Copa Sudamericana luego de eliminar a Atlético Nacional?

Millonarios eliminó a Atlético Nacional de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y se clasificó a la fase de grupos, donde podría enfrentarse a grandes rivales del continente.

Le contamos todo lo que debe saber sobre el sorteo de ‘La Otra Mitad de la Gloria’

Con un impresionante gol de Rodrigo Contreras desde antes de la mitad de la cancha, otro tanto de Leo Castro desde el punto de penal y uno más de Contreras, Millonarios pudo eliminar a Atlético Nacional, que había marcado el 1-1 parcial a través de Nicolás Rodríguez.

De esta manera, el ‘Embajador’ se clasificó entre los mejores 32 equipos de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que medirse contra los mejores.

Vale la pena resaltar que los rivales de Millonarios se definarán conforme a los resultados de los otros partidos correspondientes a las fases previas, según el ranking que tengan en Conmebol.

Por ejemplo, River Plate y Racing de Avellaneda tienen su puesto asegurado en el bombo 1, donde también podrían ingresar equipos como Olimpia o San Lorenzo.

Así que, para determinar los rivales que podría enfrentar Millonarios, será necesario esperar quiénes son los 32 equipos que se clasifican, y en ese orden de ideas, ordenarlos en los 4 bombos conforme al ranking FIFA.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana?

El sorteo de la Copa Sudamericana se realizará en dos semanas. Para ser más precisos, será el jueves 19 de marzo a partir de las 6:00 de la tarde (hora colombiana).

Vale la pena resaltar que esta ceremonia se llevará a cabo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, donde también se realizará el sorteo de la Copa Libertadores.