Pillaron a hincha de Millonarios que se infiltró en el Atanasio Girardot y lo sacaron durante un gol

Millonarios no puedo contar con ningún hincha en el Atanasio Girardot para el partido de la fase previa contra Atlético Nacional que terminó ganando y que representó su clasificación a la fase de grupos.

Aún así, hubo un hincha que decidió infiltrarse en el estadio, pero que lo sacaron en pleno gol de Leo Castro.

Millonarios dio un golpe de autoridad al vencer a Atlético Nacional y dejó en silencio a todo el estadio que había llegado a alentar al equipo de sus amores.

No obstante, un espectacular gol de Rodrigo Contreras, desde antes de la mitad de la cancha, un penal de Leo Castro y la puntilla que clavó nuevamente el argentino Contreras, dejaron al cuadro ‘Verdolaga’ sin ninguna posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.

Por supuesto, los hinchas de Millonarios están dichosos, no sólo por la clasificación, sino por el rendimiento que ha tenido el equipo desde que llegó Fabián Bustos a la dirección técnica.

Algunos aficionados viajaron hasta Medellín con el único objetivo de alentar al equipo en el hotel y de darle ánimo a ganar el partido, mientras que otros fueron más arriesgados y se animaron a infiltrarse en el estadio como si fueran un hincha de Atlético Nacional más.

Tal es el caso del aficionado que quedó expuesto en un video en redes sociales, a quien lo sacaron tras el gol de Leo Castro.

No hay mayor información al respecto, pero por lo que se puede ver en el video, el sujeto no fue agredido de ninguna manera, pero si lo harían identificado en medio de una anotación del ‘Embajador’, tal vez, por celebrarlo.

A continuación le presentamos el video del hincha infiltrado de Millonarios que sacaron del Atanasio Girardot: