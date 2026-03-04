Los hinchas de Millonarios se hicieron sentir en Medellín: Banderazo en el hotel previo al partido vs Nacional

Fotos de: @Millosfcfoficial - captura de pantalla de redes sociales

Millonarios jugará uno de los partidos más importantes del año este miércoles 4 de marzo cuando se enfrente, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, a Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Hasta allá llegaron sus hinchas, quienes se hicieron sentir en el hotel para mostrar todo su apoyo a los futbolistas.

A los hinchas de Millonarios poco les importó no poder ingresar al estadio para alentar al equipo en su compromiso contra Atlético Nacional, pues viajaron hasta Medellín con el único propósito de esperar a los jugadores afuera del hotel y cantarles para motivarlos de cara al compromiso.

A través de redes sociales se difundieron los videos de los hinchas ‘Embajadores’ alentando a los jugadores horas antes del juego contra Atlético Nacional.

Millonarios se enfrenta a Atlético Nacional por un cupo en Copa Sudamericana:

Millonarios se clasificó por segundo año consecutivo a la Copa Sudamericana, pero buscará que el resultado sea completamente diferente, pues vale la pena recordar que en la edición anterior, quedaron eliminados en la fase previa a manos de Once Caldas.

Sin embargo, el panorama no está fácil, pues tendrán que medirse a un equipo lleno de experiencia continental como es Atlético Nacional, bicampeón del a Copa Libertadores, que buscará clasificarse y regalarle una noche mágica a sus hinchas.

Vale la pena resaltar que la única ocasión en la que se enfrentaron ambos equipos, el vencedor fue Millonarios, en la edición 2007 de la Copa Sudamericana.

El partido de Atlético Nacional vs Millonarios comenzará a las 7:30 de la noche (hora local) y contará con la transmisión de ESPN.

