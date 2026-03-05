Esta es la ‘millonada’ que se ganará quien salga victorioso entre Nacional y Millonarios por Sudamericana

El Atanasio Girardot de Medellín recibió este miércoles 4 de marzo uno de los partidos más esperados del año, Atlético Nacional vs Millonarios, escuadras que se vieron la cara por partido único para la clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Más allá de lo deportivo muchos hinchas están al pendiente del dinero que se ganará quien se lleve la victoria; acá le contamos.

El historial entre verdes y azules en la Sudamericana es, curiosamente, el más breve de sus enfrentamientos internacionales, limitándose hasta hoy a una única serie disputada en el año 2007. En aquella edición, el conjunto “embajador” logró inclinar la balanza a su favor tras imponerse 3-2 en un vibrante partido de ida en el Atanasio Girardot, con una destacada actuación de Ricardo Ciciliano.

El encuentro de vuelta, celebrado en el estadio El Campín, selló la clasificación bogotana con un empate 0-0, dejando el registro oficial en este torneo con una victoria para ‘ballet azul’, un empate y ninguna victoria para el cuadro verdolaga’.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Los hinchas de Millonarios se hicieron sentir en Medellín: Banderazo en el hotel previo al partido vs Nacional

Falcao - Casale - Morelos

¿Cuántos millones se gana el equipo que salga victorioso en el Nacional Millonarios por Sudamericana?

En esta edición de la Sudamericana la organización del torneo tiene un plan de premios y bonificaciones bastante ‘jugoso’ y quienes pasen a la Fase de Grupos recibirán un beneficio económico bastante grande.

Bajo esta perspectiva el ganador entre Nacional y Millonarios se llevará nada más y nada menos que USD 900 mil dólares; un poco más de $3.420 millones de pesos colombianos.

Programación Sudamericana (Miércoles)

Duelo venezolano: Caracas vs Metropolitanos | 5:00 p.m.

Duelo boliviano: Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p.m.

Duelo paraguayo: Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p.m.

Duelo chileno: U. de Chile vs Palestino | 7:30 p.m.

Duelo colombiano: Nacional vs Millonarios | 7:30 p.m.

Duelo ecuatoriano: Deportivo Cuenca vs Libertad | 9:00 p.m.