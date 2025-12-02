“Qué afrenta tan grande al fútbol”, Carlos Antonio Vélez habló por muchos sobre el Atanasio Girardot

El partido de Independiente Medellín vs América de Cali se disputó en la noche de este lunes 1 de diciembre porque el fin de semana el Estadio Atanasio Girardot estuvo ocupado con el concierto de J Balvin.

El ‘Poderoso’ esperó hasta lo último para jugar después de un desmontaje en tiempo récord que, aunque se consiguió, dejó en evidencia el maltrato que sufrió el terreno de juego.

Para nadie es un secreto que los conciertos y demás eventos que no son propios del fútbol, afectan demasiado el césped y eso se ve reflejado en la coloración y estado del terreno de juego que sufren los futbolistas.

Esta vez no fue la excepción y tanto jugadores del Medellín como del América tuvieron que acomodarse al estado del Atanasio Girardot, que muy seguramente también afecta el rendimiento de ambos equipos.

Es de esperarse que los jugadores se pronuncien sobre la cancha al finalizar el compromiso para dar sus sensaciones de cómo sintieron la cancha, pero durante el partido, Carlos Antonio Vélez habló por muchos al señalar que es indignante ver la cancha en ese estado y aseguró que es una gran afrenta al fútbol:

“Indigna, por no decir otra cosa, además estoy generoso, la cancha del Atanasio. Qué afrenta tan grande al fútbol!”

Más críticas al Atanasio Girardot:

Carlos Antonio Vélez no fue el único en poner ‘el grito en el cielo’, pues hubo varios periodistas que se quejaron por las condiciones del Atanasio Girardot.

"Quedo muy maltratada la cancha del Atanasio después del concierto del sábado“, escribió Luis Arturo Henao en su cuenta de X.

“Nos dejaron la cancha del Atanasio vuelta nada después del concierto del sábado. Pobre fútbol”, fue el mensaje de Mauricio González Arteaga.