“Contreras los enterró”: Hincha de Millonarios le hizo velorio a Nacional tras eliminación de la Sudamericana

El Atanasio Girardot fue testigo de una de las noches que será recordada por muchos años por los hinchas de Millonarios, luego de que el equipo ‘embajador’ eliminará al Atlético Nacional de la Copa Sudamericana. Este partido se ha prestado para varios memes y reacciones, dentro de ellas la de un hombre que emuló un entierro en un cementerio tras la derrota de los ‘verdolagas’.

El historial entre verdes y azules en la Sudamericana es, curiosamente, el más breve de sus enfrentamientos internacionales, limitándose hasta hoy a una única serie disputada en el año 2007. En aquella edición, el conjunto “embajador” logró inclinar la balanza a su favor tras imponerse 3-2 en un vibrante partido de ida en el Atanasio Girardot, con una destacada actuación de Ricardo Ciciliano.

El encuentro de vuelta, celebrado en el estadio El Campín, selló la clasificación bogotana con un empate 0-0, dejando el registro oficial en este torneo con una victoria para ‘ballet azul’, un empate y ninguna victoria para el cuadro verdolaga’.

El onceno dirigido por Fabián Bustos dejó totalmente en silencio el principal escenario deportivo de los medellinenses, con un 1 a 3 caracterizado por juego ofensivo que tuvo como resultado un Rodrigo Contreras inspirado anotando dos de los goles, -uno de ello venciendo a Ospina desde la mitad de la cancha-, y un tanto de Leo Castro desde los once pasos; siendo Nico Rodríguez el único que descontó para los locales.

Tras los disturbios que se presentaron fuera del escenario deportivo, los chiflidos de la propia hinchada del ‘verde’ y la lluvia de memes en las redes; un video le puso sal a la herida de los seguidores del equipo paisa.

El creador de contenido conocido como ‘El hincha que nunca pierde’, subió un clip a Tiktok que rápidamente sobrepasó las 530.000 reproducciones. En ellas se le ve a él con una camiseta de Millonarios, bajar de su vehículo un ataúd con la camiseta de Nacional que puso en frente de un cementerio; clip acompañados por las frases: “Contreras los enterró. (...) Duró más una estrella fugaz que Nacional en la Sudamericana. (...) Que en paz descansen los refuerzos de mi hijo. (...) Ganar en el Atanasio se volvió costumbre”.

¿Cuánto se ganó Millonarios tras derrotar a Nacional por la Sudamericana?

En esta edición de la Sudamericana la organización del torneo tiene un plan de premios y bonificaciones bastante ‘jugoso’ y quienes pasen a la Fase de Grupos recibirán un beneficio económico bastante grande.

Bajo esta perspectiva Millonarios se llevó nada más y nada menos que USD 900 mil dólares; un poco más de $3.420 millones de pesos colombianos; cifra que se le suma a los USD 250 mil dólares, que ya le había dado la organización por disputar el ‘cotejo’.

