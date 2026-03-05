Hinchas de Atlético Nacional protagonizaron riñas y disputas contra la policía a las afueras del Atanasio Girardot

Después de lo que fue la derrota de Atlético Nacional por 3 a 1 contra Millonarios en Medellín en el duelo correspondiente a la Copa Sudamericana. Un gran grupo de hinchas protagonizó desmanes a las afueras del Atanasio Girardot, terminando en enfrentamientos con la policía y el escuadrón antidisturbios, empañando lo que fue el partido de fútbol y trasladando parte de la violencia que se vivió en las tribunas a las calles.

Y es que dentro del escenario deportivo, varias personas vivieron momentos de pánico en medio de lo que fue una anunciada cacería de “infiltrados”, hinchas del equipo visitante. En redes sociales, se han compartido videos donde se logra apreciar la forma en la que algunos desadaptados sacaban a varias personas a golpes por no portar prendas alusivas al club antioqueño, mismas que tenían que ser escoltadas, protegidas y retiradas por la misma policía.

Por otro lado, hasta el fotógrafo de Millonarios fue agredido con algunos objetos que le lanzaban desde las tribunas, obligándolo a salir del terreno de juego y negándole la posibilidad de cumplir con su trabajo, cosa que ha generado indignación entre muchos seguidores del FPC por la violencia constante en estadios y la absurda persecución a fanáticos rivales en los escenarios del país.

Faustino Asprilla se ofendió tanto con la derrota de Nacional en manos de Millonarios que a los compañeros les tocó calmarlo

La noche del 4 de marzo quedó marcada para siempre en la retina de los hinchas de Millonarios tras la victoria por 3 a 1 ante Atlético Nacional en Medellín. Este, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana, donde los dos se jugaban la vida y para ambos era el duelo más importante en lo que va del año.

A pesar de esto, por el lado del local el duelo fue negro, con constantes fallos y una superioridad notoria de los bogotanos que se tradujo en el marcador y la posterior desazón de los hinchas del verde, quienes han manifestado de todas las maneras posibles su inconformismo y deseo de que se tomen medidas drásticas con los jugadores y el cuerpo técnico.

Uno de los que más afectado se mostró fue el exfutbolista del equipo paisa, Faustino Asprilla, quien, apenas se acabó el juego, apareció en un programa de ESPN junto a varios panelistas donde se analizó lo que fue este encuentro. Allí, uno de los que estaba en la mesa era Antonio Casale, conocido hincha de Millonarios que suele ser bastante controversial y que le habría sacado el mal genio al ‘Tino’, a tal punto que, antes de salir del aire por un momento, tuvieron que calmar a Asprilla, que tuvo un momento de calentura por la situación.