DT de Selección Colombia Sub-15 habría sido desvinculado por presunta conducta inadecuada

A causa de una “presunta conducta profesional inadecuada”, el entrenador de la Selección Colombia Masculina Sub-15, Deivy Johan Mejia Torres, habría sido desvinculado de su cargo, después de unos cuantos meses, según versiones de prensa que filtraron el tema este miércoles 4 de marzo.

El periodista Mariano Olsen salió a dar como un hecho la situación: “Confirmado. Deivy Mejía, entrenador de la Selección Colombia Sub 15, fue desvinculado de su cargo por la Federación Colombiana de Fútbol @FCF_Oficial (presunta conducta profesional inadecuada) El DT antioqueño había sido nombrado en julio del 2025”.

Como lo informó Olsen, Torres fue nombrado en dicho cargo el 23 de julio del 2025, por lo que no duró ni un año en su puesto.

En su presentación, la FCF, destacó su perfil con más de diez años de trayectoria en el fútbol aficionado, ha sido parte de reconocidos clubes como Independiente Medellín, Palmazul, La 25 Export, Formantioquia, Belén La Nubia, Arco Zaragoza y la Selección de Antioquia.

Su carrera comenzó como asistente técnico en los Torneos Departamentales de la Liga Antioqueña de Fútbol, así como en los Torneos de Difútbol a nivel nacional y en Babyfútbol.

Tecnólogo en Dirección Técnica de Fútbol, formación que ha complementado con el certificado del Curso para Entrenadores de la Liga Antioqueña de Fútbol, además de poseer las Licencias A, C y Pro de la Federación Colombiana de Fútbol.

De momento, desde la Federación Colombiana de Fútbol no hay pronunciamiento oficial acerca de la salida de Deivy Johan Mejia Torres ni se ha conocido la “presunta conducta profesional inadecuada”.