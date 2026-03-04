“Un papelón”, le dan palo a Casale por su ‘ping-pong’ entre jugadores de Nacional y Millonarios

Antonio Casale, periodista deportivo, le metió picante a la previa del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, por la Copa Sudamericana, por su ‘ping-pong’ entre jugadores de ambos equipos, despertando muchas opiniones, entre las que aparecen que “es la peor opinión futbolística del FPC”.

Reconocido por ser hincha del cuadro bogotano, Casale se la jugó por todos los jugadores de su equipo, en la comparación con el conjunto antioqueño en el reto que le propusieron.

Ping-pong entre jugadores de Nacional y Millonarios, según Casale

Novoa y Ospina: Con el corazón, Novoa

Sarabia o Román: Sarabia, con el corazón, también

Arias o Tesillo: Arias, con el corazón y con la razón

Llinás o García: Con el corazón y con la razón, Llinás, el Kaiser

Valencia o Casco: Con el corazón, Valencia

Ureña o Campuzano: Ureña, con el corazón y con la razón

Mateo García o Matheus Uribe: Mateo García

Mackalister Silva o Rengifo: Macka, Rengifo está en proyección. Macka por toda la vida

Contreras o Sarmiento: Contreras, está más hecho. También, Sarmiento es proyección

Leo Castro o Chicho Arango: Leo Castro, toda la vida

Falcao o Morelos: El Tigre

Su postura, de poner por encima a todos los jugadores de Millonarios por sobre los de Nacional, está dejando comentarios de aficionados y hasta periodistas, como Sebastián Nohra, que replicó y señaló: “Un papelón”

Nacional vs Millonarios, clásico colombiano por un cupo en la Copa Sudamericana

El estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, será el escenario en el que este miércoles se midan Atlético Nacional y Millonarios, que se disputarán un cupo rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un duelo de eliminación directa.

El duelo entre los dos equipos con más títulos en Colombia se lleva todos los focos en la tanda de encuentros del certamen continental, en donde la fase de clasificación enfrenta a equipos de un mismo país y que entregará a todos los clasificados en esta semana.

Para ambos equipos hay novedades relevantes. Por el cuadro antioqueño, se destaca la ausencia de Edwin Cardona, que paga sanción pendiente por su expulsión en Copa Libertadores del año anterior ante Sao Paulo. Por el lado del cuadro bogotano, se dan las altas de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, que venían con lesiones leves.

En el inicio de año, el Verdolaga ha tenido un mejor rendimiento frente a su rival, con 5 victorias y dos derrotas en la Liga de Colombia, lo que lo tiene en la quinta casilla (15 pts); mientras que el Embajador ha registrado 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, para estar en el puesto 11 con 11 unidades.

Sin embargo, el ambiente está dispar entre bando y bando. Nacional viene de caer el domingo en la noche, en su visita a Deportes Tolima, en donde usó algunos titulares, mientras que Millonarios tuvo descanso el fin de semana y en su última salida goleó 5-1 a Pereira.

La tendencia de los últimos encuentros entre los dos dicta un duelo parejo, con una victoria para cada uno en sus últimos dos juegos (ambos en Medellín), mientras que los 3 partidos previos a ese par terminaron con empate.

Programación Sudamericana – Miércoles

Duelo venezolano: Caracas vs Metropolitanos | 5:00 p.m.

Duelo boliviano: Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p.m.

Duelo paraguayo: Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p.m.

Duelo chileno: U. de Chile vs Palestino | 7:30 p.m.

Duelo colombiano: Nacional vs Millonarios | 7:30 p.m.

Duelo ecuatoriano: Deportivo Cuenca vs Libertad | 9:00 p.m.