Delicada acusación del presidente del Porto a Luis Javier Suárez que le podría acarrear sanciones

Luis Javier Suárez, una vez más, fue el héroe del Sporting. En este caso, en la victoria sobre Porto en la semifinal de la Copa Portuguesa, cuando anotó el único tanto del compromiso.

No obstante, el futbolista colombiano fue acusado por presuntamente llamar ladrón al árbitro.

El encargado de hacer la denuncia fue André Villas-Boas, presidente del Porto - quien llegó a dirigir a Falcao, James Rodríguez y Fredy Guarín en ‘Los Dragones’ - quien aseguró que a él lo castigaron por tener un comportamiento similar en el pasado:

“Como entrenador en China, recibí una suspensión de cuatro partidos por hacer un gesto similar al de Suárez”, aseguró el presidente del Porto.

Entonces Villas-Boas dio a entender que está esperando un castigo para Luis Suárez, ya sea por el comité disciplinario de la liga portuguesa o por cuenta de los directivos de Sporting, pues considera que no deben tolerar este comportamiento por parte de sus jugadores:

“Quiero saber si Suárez recibirá una suspensión de cuatro partidos o si la liga portuguesa se puede comparar con la liga china. El ejemplo es claro, y me pasó a mí. Lo que espero, al igual que esperaba que el presidente del Sporting en un Consejo Disciplinario que desestimó una acusación muy grave sobre los órganos arbitrales, es que Suárez sea sancionado”.

Por su parte, el presidente del Sporting, no se quedó callado y salió a atacar a su homólogo del Porto, asegurando que sus palabras no son ciertas, y, además, lo trató de cobarde: “Villas-Boas es un mentiroso y un cobarde”.

Este ue el gol de Luis Javier Suárez al Porto para darle la victoria al Sporting en la semifinal de la Copa Portuguesa: