“Mi corazón está triste”, La alegría de Teo por los 100 goles con Junior está incompleta por su dolorosa pérdida familiar

Teófilo Gutierrez hoy hizo el tanto definitivo contra Jaguares de Córdoba para firmar la victoria del ‘Tiburón’, y de paso, llegó a los 100 goles con el Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores.

No obstante, su celebración no está llena alegría porque está atravesando un doloroso momento familiar por la pérdida de su abuelo.

En horas de la tarde de este sábado 28 de febrero, Teófilo Gutierrez compartió una foto a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde informó que su abuelo había fallecido y además escribió “mi corazón está triste”.

Aún así, eso no fue impedimento para ser parte del partido, en que Junior tenía que visitar a Jaguares por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-1.

Teo, a pesar de no ser titular, ingresó para los minutos finales del compromiso y selló la victoria del ‘Tiburón’ con el tanto que le permite ser el tercer futbolista en la historia del Junior en anotar 100 goles o más (ya lo hicieron Martín Arzuaga y Carlos Bacca).

Teófilo, por supuesto, no ocultó su alegría por este importante registro al que llegó, pero sin duda, su corazón está incompleto por la ausencia de su abuelo.

Alfredo Arias le envió un lindo mensaje a Teófilo Gutiérrez:

Durante la rueda de prensa luego del partido, Alfredo Arias habló sobre la situación que está atravesando Teófilo Gutierrez, y no solamente señaló la tristeza del jugador, sino que expresó la felicidad que le ocasionó su anotación que es un bálsamo en medio del dolor.

“Un ídolo de este club, de esta institución, y hoy está pasando por un momento doloroso familiar. Yo sabía que lo iba a poner como fuera el partido lo iba a poner. Incluso creo que hubo un momento del partido que no le acomodaba lo mejor a él, pero es tan buen jugador que se acomodó igual. Nos aguantó las pelotas, empezó a asociarse y llegó donde tiene que estar un jugador de esa calidad para definir. Para mi es una satisfacción que en este día tan doloroso para él, tenga por lo menos esa alegría y nos haya regalado a nosotros una alegría”, fueron las palabras de Alfredo Arias a Teófilo Gutiérrez: