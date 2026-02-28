“Santa Fe hace parte”, Eduardo Méndez fue claro sobre el dinero por los derechos de televisión

Bajo el marco del cumpleaños número 85 de Santa Fe, Publimetro Colombia habló con Eduardo Méndez, presidente de la institución, sobre el proyecto del equipo en la Copa Libertadores y los rumores sobre la petición de cambiar la manera en que se reparten los dineros por derechos de televisión.

¿Cuál es el propósito del documental sobre la historia de Santa Fe?

“Se está tratando de construir parte de otra historia, sabemos que somos gloriosos que somos importantes y queremos seguirlo siendo. Creo que es un hecho para conmemorar los cumpleaños e igualmente el lanzamiento de la película”.

¿Quién es su jugador favorito que ha pasado por Santa Fe?

“Tengo dos muy presentes desde cuando era hincha, que son Alfonso Cañón y Ernesto Díaz. Desde que soy presidente, Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo Daniel Torres y todos quienes nos dieron la décima, para mí son referentes importantes”.

¿Qué aspiraciones tiene Santa Fe en la Copa Libertadores?

“Tenemos que pasar la fase de grupos. Creo que hay jugadores que hasta ahora están tomando el ritmo y van a entrar en el sistema del profesor Repetto. Lo que pensamos es que hay que representar bien el país y darle alegrías a nuestros hinchas”.

¿Llegará algún otro fichaje?

“No, no se nos permite porque ya se cumplió el cupo que estableció la Dimayor”.

¿Santa Fe se unió a los otros equipos grandes del fútbol colombiano para solicitar una modificación en los derechos de televisión?

Se filtró una noticia que indicaba que Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas se habían puesto de acuerdo para solicitar que los ingresos de dinderos por derechos de televisión fueran equitativos y no por partes iguales.

Según indicaron, esta petición tiene el propósito de tener mayores ingresos para reforzar las plantillas de cara a los torneos internacionales.

Eduardo Méndez aseguró en los micrófonos de Publimetro Colombia que Santa Fe está de acuerdo con esta solicitud, pero dio a entender que estos equipos no se han puesto de acuerdo:

“Primero no creo que estén pidiendo eso. Estarán algunos mirando y solicitando que la distribución de los recursos que llegan a la emisión se repartan en forma equilibrada, pero no no creo que estén de acuerdo para otro tema.

Santa Fe hace parte y está de acuerdo con que la repartición de los dineros que lleguen, se repartan de forma equilibrada".